22:39

Patxi López, Aina Vidal y Rufián se enzarzan sobre la reforma laboral. "Sé que te sienta mal no haber votado una reforma laboral que ha conseguido empleos de calidad en este país", le espeta el socialista al candidato de ERC. "Hemos ayudado a la gente, no habrá una persona que no haya recibido una política de este Gobierno que no le haya venido bien", asegura López.