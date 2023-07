22:23

Sánchez ironiza diciendo que le “conmueve” Abascal porque “le preocupa mucho quienes no llegan a fin de mes”. Por eso, dice, no entiende por qué se han opuesto al ingreso mínimo vital y otras ayudas que llaman “paguitas”. “Si Abascal no cree en la ciencia no vaa creer en la estadística”, ha criticado. Ha asegurado que España no solo ha creado empleo sino que lo ha hecho “de mejor calidad”. “¿Que tenemos que seguir haciendo cosas? Por supuesto, pero vamos en la correcta dirección”, prosigue. Y se propone una próxima legislatura del “pleno empleo”.