Tres de los cuatro principales candidatos de estas elecciones generales- Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar)- se enfrentarán este miércoles en un debate en RTVE que, a cuatro días de la cita con las urnas, se convierte en el último momento para ver en vivo y en directo a los líderes confrontar ideas, debatir y, sobre todo, rebatir posiciones políticas. No acudirá el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha declinado la invitación de RTVE. Ausencia que han criticado los tres candidatos que sí participarán.

La cita es clave y decisiva, tal y como han reconocido los propios líderes participantes que, en la recta final de la campaña, han endurecido el tono y enfatizado los mensajes que llevan lanzando desde el pasado 7 de julio, fecha en la que comenzó oficialmente la campaña electoral para estas elecciones generales anticipadas.

El de RTVE será así el tercer y definitivo debate electoral después del cara a cara protagonizado por Sánchez y Feijóo, marcado por el tono muy bronco entre ambos y por la total ausencia de propuestas; y por el debate a siete en RTVE, el más plural de toda la campaña, en el que participaron los representantes de PSOE, PP, Vox, Sumar, ERC, PNV y EH-Bildu.

Precisamente en ese debate se escenificó la defensa cerrada que PSOE y Sumar hicieron del gobierno de coalición y su intención de reeditarlo si el resultado del 23J se lo permite.

En el plató no habrá ningún atril vacío- el que le correspondería a Feijóo- ya que una sentencia del Tribunal Supremo establece que esa visibilización del rechazo de un candidato a no acudir a un debate conlleva un "razonable riesgo de que algún televidente pudiera interpretarla como un juicio de reproche a la actitud del Partido Popular" y, por tanto, no ajustarse a "los principios de neutralidad informativa y pluralismo

político".

Sánchez y Díaz se ven las caras tras reivindicar su tándem En los últimos días Sánchez y Díaz han sido más que claros con respecto a su intención de reeditar coalición. Ambos han dicho de forma diáfana que si ambos partidos suman, gobernarán juntos y la candidata de Sumar añade que ahora "gobernarán mejor", en clara referencia a los múltiples choques durante la legislatura entre los socialistas y la parte morada del Ejecutivo. Sánchez y Díaz se conjuran el 23J para gobernar juntos y apelan a la remontada a una semana de las elecciones MARÍA MENÉNDEZ Sánchez y Díaz se medirán en un debate de estas características- a tres- inédito en unas elecciones generales. Y evitarán el cuerpo a cuerpo. Es la primera vez para la candidata de Sumar, que ha sido muy crítica con el cara a cara entre el presidente y el líder de la oposición por considerar que representa un bipartidismo que "ya no es realidad en España". La candidata de Sumar y el del PSOE tendrán que equilibrar en el debate esa intención de ir juntos en un posible Ejecutivo con la lucha por un mismo electorado. Marcar cierta distancia, pero unirse en el objetivo común: que el PP no gobierne. Durante la campaña Sánchez ha lanzado cero críticas hacia Díaz, aunque se erige, eso sí, como el voto útil en el espacio progresista; mientras que la candidata, si bien deja claro que quiere repetir gobierno de coalición, sí ha sido más dura con el PSOE. Consideran desde Sumar que los "principales logros sociales" del Gobierno vienen provocados por el empuje de la parte más a la izquierda del mismo, que es la que, en su opinión, '"obliga" a hacer al Ejecutivo socialista. Así que es más que probable que le diga esto a Sánchez a la cara. Ambos reinvicarán, como vienen haciendo en campaña, mismas banderas: la del feminismo, la de los derechos sociales y la de la lucha contra la violencia de género. Los candidatos a la izquierda han llamado en los últimos días a la "remontada" y se muestran convencidos de que España tendrá "gobierno progresista". Especial interés el más que previsible bloque que ambos harán contra Abascal, a falta de un Feijóo contra el que lanzar los dardos directos. A pesar de que el 'popular' no estará presente, los ataques hacia él no cesarán y además vendrán de la mano de los tres candidatos. Sus críticas a Feijóo son el único nexo en común entre Sánchez, Abascal y Díaz. En lo poco en lo que coinciden. De hecho, es el candidato al que más ataques lanzan desde varias bandas. Sánchez y Díaz incluso en la recta final de la campaña han llegado a enfatizar y mucho en la idea de que "el peligro no es tanto Vox, sino el propio PP" porque, a su juicio, ha asumido los postulados de la extrema derecha y se ha "echado a los brazos de Abascal". En las últimas horas ambos partidos han cargado contra las "mentiras constantes" del 'popular' tras la entrevista en TVE en la que Feijóo dijo que el PP "siempre" había revalorizado las pensiones conforme al IPC, para finalmente tener que rectificar la que él ha denominado "inexactitud" y aclarar que efectivamente no siempre se actualizaron en relación al índice. Díaz lo llamó "mentiroso compulsivo" este martes en RNE y Sánchez ha dicho que la "mentira" es su modelo de hacer política y este "no soporta debates". En el mitin de este martes en San Sebatián le retó a acudir al debate para "aclarar sus embustes". Es más que probable, por tanto, que Sánchez y Díaz incrementen las críticas hacia Feijóo, el candidato que, según todas las encuestas, menos el CIS, dan como favorito para ganar el 23J. Así cierran las encuestas: el PP tendría más escaños que la izquierda y podría tener mayoría absoluta con Vox DatosRTVE Cree de hecho el PSOE que el PP cede al que "de facto sería su vicepresidente del Gobierno" la representación de ambos partidos. El PP cree que el debate será un "todos contra Feijóo" porque es el "candidato a batir", según afirman fuentes 'populares', que añaden que los tres líderes ya saben que "no ganarán las elecciones". El PP afirma que su candidato va a seguir lo que queda de campaña "con la España no televisiva", la que "espera de sus políticos más cercanía y menos platós". Y denuncia que PSOE, Sumar y Vox "comparten estrategia" por la "escalada de insultos y ataques" hacia su líder por parte de esos tres partidos. Los 'populares afirman que Sánchez acude a este "23J, el debate final" de RTVE para ver si en un "dos contra uno", contra Abascal y con ayuda de Díaz, tiene "alguna oportunidad de sobrevivir", al contrario que en el cara a cara con Feijóo. Y, con ironía, le lanzan un consejo al líder de Vox: "Si quiere desestabilizar al presidente del Gobierno bastará con que le enseñe una foto del debate de la pasada semana".

Abascal irá contra todos Abascal acudirá al debate para confrontar con "el gobierno de la ruina" y con la intención de escenificar el ataque contra todos que viene desarrollando este 23J. A pesar de que su formación ha ido cerrando acuerdos en comunidades y ayuntamientos con el PP tras el 28M, se ha mostrado muy crítico con los 'populares', en algunos momentos de la campaña tanto o más que con PSOE y Sumar. Cree Abascal que la única garantía para "derogar el sanchismo" es su presencia en un gobierno de coalición con el PP, toda vez que critica con dureza que el PP le ofrezca al PSOE un acuerdo para que gobierne la lista más votada y cinco pactos de Estado: institucional, estado del bienestar, saneamiento económico, familias y territorial. En este sentido, llama directamente a los votantes del PP "perplejos" con los pactos que ofrece a PSOE. Precisamente, en este último ámbito, en el territorial, Abascal ha reconocido que si gobiernan PP y Vox "volverán las tensiones" a Cataluña, mientras que tanto Sánchez como Díaz defienden una nueva política basada en el diálogo con la que creen la situación en Cataluña "ha mejorado de forma evidente", coinciden. Cataluña será, sin duda, uno de los asuntos que se colarán en el debate, junto a otros que en los otros duelos han encendido los ánimos, entre ellos, la violencia de género, el terrorismo, la ley 'del sí es sí', la inmigración y los impuestos, como algunos de los asuntos más polémicos y que han generado más tensión durante la campaña. El candidato de Vox augura además "problemas" en la negociación que, según los sondeos, tendrían que iniciar PP y Vox si quieren gobernar porque él insiste en entrar en el gobierno, mientras que el PP se muestra más que reticente a formar un posible Consejo de Ministros con nombres de Vox. Insiste el PP en plantear una posible abstención al PSOE, que Sánchez y todo el PSOE, de momento, rechaza de plano; y repiten constantemente que quieren un gobierno "en solitario, unido y sólido". Abascal ha sostenido públicamente que Feijóo se equivoca declinando su participación en el debate, pero en Vox creen que esa ausencia les puede servir para erigirse ante los espectadores como única oposición al Gobierno de coalición. Por otro lado, el duelo Abascal y Díaz será especialmente intenso porque ambos compiten por la tercera posición y ese puesto es clave y determinante para una suma por la izquierda y por la derecha. Esa batalla entre Sumar y Vox es crucial en las provincias más pequeñas donde el reparto menor de escaños limita las opciones. Debate de bloques, claramente, en el que se verán las caras tres de los cuatro protagonistas, aunque Feijóo estará más que presente. En horas, el debate más decisivo de la campaña.