Elecciones 23J

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección el próximo 23J, Pedro Sánchez, ha instado a su rival, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que acuda al debate del miércoles en RTVE para "aclarar todos sus embustes". "Feijóo tiene mañana una gran oportunidad de aclarar todos sus embustes yendo al debate a cuatro que vamos a tener en Televisión Española, en la televisión pública", ha afirmado en un acto este martes en San Sebastián.

En este encuentro, el último debate de la campaña, participarán tres de los cuatro candidatos de los partidos nacionales: Sánchez, Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar). No estará Feijóo, quien ha rechazado acudir, y cuya ausencia ha sido criticada también por Abascal y Díaz.

Se ha mostrado convencido de que van a "ganar las elecciones" y ha recordado otros momentos en los que el PSOE se impuso contra "pronósticos interesados", como las elecciones de 2015 en las que se vaticinaba un sorpasso de Unidas Podemos, lo que al final no ocurrió, o la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018, que también se pronosticaba que no saldría adelante.

"El minuto y resultado está claro: la derecha instalada en la mentira y nosotros en la remontada", ha defendido. Sánchez ha lamentado que llevan cuatro años "sufriendo las mentiras y las manipulaciones de la derecha", pero "no deja de ser curioso escuchar al líder de la oposición decir que ellos siempre han revalorizado las pensiones, que siempre han votado a favor de las pensiones", mientras que realmente "cuando estaban en el Gobierno no siempre han revalorizado las pensiones y cuando han estado en la oposición han votado siempre en contra de revalorizar las pensiones".

El candidato socialista ha hecho así referencia a la polémica por las afirmaciones de Feijóo sobre las pensiones el lunes en TVE. Este aseguró que el PP "siempre" ha revalorizado las pensiones con el IPC, y ante el revuelo causado, se vio obligado a rectificar y matizar que su partido "nunca las congeló", sin referirse ya a que lo hizo conforme al índice de precios. Este martes ha ido más allá y ha reconocido su "inexactitud", al asegurar que "hubo años" en los que el PP "no actualizó las pensiones conforme al IPC". Según el equipo de VerificaRTVE, tanto en los años 2012 como en 2016 y 2017 las pensiones no subieron conforme al IPC, sino que lo hicieron por debajo.

Feijóo reconoce su "inexactitud": "Hubo años en los que las pensiones no se actualizaron con el IPC"

Critica la "política del embuste" de Feijóo

Sánchez también ha visto como parte de la "política del embuste" que Feijóo diga "que no pactan con Vox y tienen gobiernos con Vox y aúpan con sus votos a gente de Vox que son abiertamente machistas o declarados negacionistas climáticos". "Y decir que ellos son un partido feminista, ecologista y que respeta al colectivo LGTBI".

El presidente del Gobierno ha repasado los temas centrales de sus mítines esta campaña, en una recta final en la que está acudiendo a más actos públicos y menos a medios, como ocurría al inicio de la carrera electoral. "Ya hemos visto este tráiler de esta política tenebrosa que han protagonizado Feijóo y Abascal con sus pactos y no queremos ver la película entera", ha dicho, como en otras ocasiones, y ha reivindicado por el lado contrario sus pactos con partidos como ERC o EH Bildu, criticados por la derecha: "Yo busco votos debajo de las piedras para aprobar una reforma laboral, para revalorizar las pensiones, para aprobar la ley de eutanasia".

También ha considerado "doloroso" que "lo primero en lo que se pongan de acuerdo PP y Vox sea en cuestionar los derechos LGTBI, negar la violencia machista, censurar la cultura", y ha considerado que tan responsables son "aquellos que aúpan a responsabilidades institucionales a estas gentes como aquellos que las proponen".

"No vamos a permitir que se retrocedan diez años atrás en derechos de trabajadores y pensionistas, 20 años atrás en derechos del colectivo LGTBI, 40 años atrás en los de las mujeres y 60 años atrás en censura de la cultura", unos derechos que no son suyos, sino de "millones de hombres y de mujeres que el 23 de julio no van a permitir que se los arrebaten".

El presidente ha criticado también las palabras de Abascal de este martes, quien ha asegurado que no tenía "ninguna duda" de que si gobiernan PP y Vox volverán las tensiones a Cataluña y que podría haber situaciones "peores" que en 2017. "España es mucho mejor que Feijóo y Abascal y por eso vamos a ganar las elecciones del 23J, y por eso vamos a mirar siempre adelante y no recuperar sus peores momentos", ha arengado a los más de mil asistentes al Kursaal de la capital guipuzcoana. Su discurso ha empezado con cinco minutos de retraso, ya que Sánchez venía desde Bruselas, donde ha canclado una rueda de prensa tras la cumbre UE-CELAC para poder participar en este acto.

Ha terminado con un alegato a favor de la movilización, especialmente de mujeres y jóvenes, y se ha dirigido a aquellos que duden entre votar a los socialistas o la abstención aludiendo al voto útil, ya que el PSOE es el "único partido" que puede "frenar a la derecha y ultraderecha".