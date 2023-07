Elecciones Generales: Feijóo reconoce su "inexactitud" con las pensiones

El presidente del PP y candidato a las elecciones generales del 23J, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este martes que "hubo años" en los que el PP "no actualizó las pensiones conforme al IPC" y ha calificado de "inexactitud" sus declaraciones en una entrevista en TVE donde afirmaba que su formación "siempre" lo hizo.

“La inexactitud que cometí fue que hubo años en los que no se actualizaron conforme al IPC. Sin embargo, hubo otros que en los que se actualizaron por encima del IPC, sobre todo cuando el IPC era negativo”, ha recalcado en una entrevista en Antena 3, tras el aluvión de críticas por parte de PSOE y Sumar, que acusaron a Feijóo de “mentir” y recordaron que el gobierno de Mariano Rajoy en años concretos llegó a subir las pensiones “por debajo” del IPC.

Según el equipo de VerificaRTVE, tanto en los años 2012 como en 2016 y 2017 las pensiones no subieron conforme al IPC, sino que lo hicieron por debajo. Por contra, desde 2013 a 2015 sí lo hicieron por encima de este índice.

Preguntado por sus polémicas afirmaciones, el líder popular ha defendido que su partido "encontró una España muy complicada", si bien ha recalcado que "siempre subió las pensiones" y "nunca las congeló". Y ha criticado que fue el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero quien en 2010 "por primera vez congeló las pensiones", estando "Pedro Sánchez de diputado" y "votando a favor".

"Yo no mentí ni miento y, si alguna vez digo alguna cosa que no es correcta, no es fruto de la mentira, es inexactitud", ha señalado para después añadir que "ha aceptado" esta "inexactitud de forma inmediata", en alusión a las pensiones, porque no le gusta que "en la política española se instale la mentira”.

En este sentido, el líder del PP ha admitido que pronunció otras "inexactitudes" en su debate cara a cara con Pedro Sánchez, como su afirmación de que la investigación sobre Pegasus se había archivado por falta de colaboración del Gobierno de España, cuando la falta de colaboración fue de Israel. Además, ha dicho que, cuando sostuvo que Galicia es la comunidad autónoma que menos había incrementado la deuda, "se puede discutir si dentro de eso hay que meter comunidades forales o de régimen común" y él hizo "esa diferencia".

Abordará con los agentes sociales la subida de las pensiones con el IPC Las pensiones constituyen siempre uno de los principales temas de las campañas electorales y los partidos, conscientes de ello, lanzan propuestas a izquierda y derecha para captar el voto de los pensionistas. Preguntado sobre su programa electoral, Feijóo ha prometido que se sentará "con los agentes sociales" para "buscar" su actualización conforme al IPC y la sostenibilidad del sistema a corto y largo plazo. Según ha dicho, "hay muchas tensiones" en el sistema público de pensiones y, por ello, cree que es necesario decirle a los pensionistas "cuál es la situación" y tener "una previsión del incremento de pensionistas", cuya cifra aumentará de forma en los próximos años coincidiendo con la generación del baby boom. No obstante, ha insistido en que su intención es revalorizarlas con el IPC, aunque en su programa electoral no se compromete a ello y deja la decisión en manos del Pacto de Toledo. En este punto, Feijóo ha recordado que una disposición adicional de la última reforma, aprobada por el Congreso este año con el apoyo del bloque de investidura y el rechazo del PP, llama a revisar la situación financiera cada dos años y contempla "rebajar" pensiones o "subir" cotizaciones si el gasto se descuadra.