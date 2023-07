El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que el objetivo del jefe del Ejecutivo y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, “es ser presidente del Gobierno perdiendo” mediante pactos con otras formaciones, y ha advertido de que esto sería "perturbar la democracia” y “devaluarla”.

En un mitin en Zaragoza, ha calificado como “muy inteligente” la propuesta del Partido Socialista, que consiste a su juicio en que “si el PP gana, no puede pactar con nadie y por tanto hay que repetir las elecciones las veces que sea hasta que el PSOE gane”. En cambio, si el PSOE pierde, ha proseguido, “puede pactar con todos en contra del PP, que gana”. “De verdad que esto es perturbar la democracia, imposibilitar la alternancia política”, ha asegurado el líder de los ‘populares’, que ha advertido de que no se puede llegar a la conclusión de que, “mientras no gane el PSOE, el PP no puede hacer nada y aún perdiendo el PSOE el PP tampoco puede hacer nada”.

Arropado por el presidente del PP de Aragón y candidato a la investidura en la región, Jorge Azcón, Feijóo ha incidido esta idea al asegurar que, cuando un presidente español se reúne con su homólogo francés, alemán o sueco, “te reúnes porque has ganado las elecciones porque, si no, empezamos a devaluar la democracia española y todo empieza a ir de forma decadente”.

El candidato ‘popular’ ha incidido en su llamada a “unir el voto del cambio” en el PP. “Estamos a menos de 20-25 escaños de la mayoría” absoluta, ha afirmado. “Si unimos el voto del cambio, habrá una única mayoría y el cambio sale”. En cambio, ha alertado contra la posibilidad de que votar a otras opciones (sin mencionar a Vox) puede hacer que se pierdan escaños en el espacio de “centro derecha”. Ahora mismo, el promedio de encuestas de RTVE refleja un escenario en que el PP supera en número de escaños a la izquierda y podría tener mayoría con Vox.

Feijóo ha instado a los electores a situarse en el 27 de mayo, día previo a las elecciones municipales y autonómicas, y en un hipotético escenario en la que los ciudadanos “no hubieran ido a las urnas con la intensidad del día 28”. “Pues Jorge (Azcón) hubiera ganado con escaso margen y pactarían todos los que han perdido y Jorge no sería presidente de Aragón”, ha expuesto (Azcón aún no ha sido investido presidente y sigue negociando).