Elecciones 23J | Feijóo clama por "unir el voto del cambio en el PP"

El presidente del PP y candidato a las elecciones generales del 23J, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir este sábado el respaldo de todos aquellos que quieren un cambio de gobierno en España, lo que a su juicio solo se puede conseguir "concentrando el voto en el PP", y para ello ha apelado a las mayorías absolutas de los expresidentes Alfonso Suárez, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.

"Quiero que el país funcione y sé que esta mayoría es difícil, pero no imposible", ha señalado en un mitin en Logroño, donde ha llamado a "dejar atrás el peor gobierno de la historia de la democracia", en referencia al que conforman el PSOE y Unidas Podemos, y "traer un gobierno mejor y una política mejor".

Tanto Feijóo como el resto de 'barones' del partido se volcarán este fin de semana con actos de campaña por toda España con el fin de movilizar el voto hacia su formación y conseguir la mayoría que tanto ansían para poder gobernar en solitario, sin depender de Vox, a diferencia de lo que ha sucedido en otras comunidades como Extremadura o la Comunidad Valenciana.

Así, ha pedido a los allí presentes -entre los que se encontraban la secretaria general del partido y cabeza de lista por La Rioja, Cuca Gamarra, o el presidente de la región, el popular Gonzalo Capellán- que "no se pongan límites" porque "la respuesta en la calle es buena". Y, con un optimismo difícil de ocultar, ha insistido en que el próximo 23J "se puede cambiar la historia del país". "Lo digo sin vanidad: si abrimos una nueva etapa, nos irá mejor a todos", ha dicho.

El promedio de sondeos de DatosRTVE apunta a una victoria del PP de Alberto Núñez Feijóo, que podría obtener por sí solo tantos diputados como la suma de la izquierda. Si bien deja en el aire una posible mayoría absoluta con Vox, ya que la suma de sus escaños quedaría en un ajustado total de 177 diputados.

A tenor de las encuestas, Feijóo ha recalcado que su partido necesita "20 escaños para un gobierno estable y en solitario". "Si nos unimos todos los que queremos cambiar el gobierno, vamos a conseguir 20 escaños más. Si unimos el voto del cambio, el cambio vendrá seguro. Si concentramos el voto en el PP, ese cambio irá centrado en las papeletas del PP·, ha reivindicado.

Asegura que abstenerse o no ir a votar permite que Sánchez "se quede"

A su vez, el líder de los populares ha advertido de que "no hay nada hecho", por lo que abstenerse o no ir a votar el próximo 23J "es un voto para que se quede Sánchez". "¿De qué vale ganar un debate y perder unas elecciones? ¿De qué vale ganar unas elecciones y no poder gobernar?", se ha preguntado.

“No podemos someter a España al conjunto de perdedores“

Por contra, ha advertido de que, si no consigue la mayoría, se volvería "al sanchismo, pero elevado a la enésima potencia", lo que en su opinión consiste en que "gobiernen todos los que han perdido". "No podemos someter a España al conjunto de perdedores. España es un país ganador y tiene que tener un presidente que gane al frente", ha afirmado.

Tras recordar un día más el 'no es no' que Pedro Sánchez dijo a Mariano Rajoy en 2016, Feijóo ha cargado contra aquellas formaciones que "insisten en la política de bloques", en referencia al PSOE pero también a Vox -por la falta de acuerdo en la Región de Murcia-, sobre los cuales se ha mostrado convencido en que "no dudarán en bloquear la gobernabilidad de España" tras el 23J. Y es que, a su entender, hay partidos que "quieren bloquear" y, aunque "son diferentes", tienen "intereses comunes".

"La mejor manera de que funcione el país es evitar el bloqueo (...) y solo hay una forma de evitar el bloqueo y es tener una mayoría", ha insistido para después concluir: "Si votamos al PP, no habrá 'sanchismo', ni habrá bloques ni bloqueos. Eso es lo que queremos ofrecer, un gobierno de y para España".