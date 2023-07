Elecciones 23J

La candidata de Sumar a las próximas elecciones generales, Yolanda Díaz, ha pedido el voto a Sumar frente a la "peor política" que practicó "el bipartidismo". "La peor política que tuvimos fue la que practicó el bipartidismo en España. Daba igual que gobernara el PP o el PSOE. Nos decían que la mejor política industrial es la que no existía", ha asegurado en un mitin en Vitoria-Gasteiz, precisamente en una de las comunidades más industriales, en la que ha llamado a ganar el 23J para "reindustrializar nuestro país con políticas verdes y creando miles de puestos de trabajo".

En un encendido discurso, ha reivindicado la labor de Sumar en el Gobierno, sin la cual, ha asegurado, no se hubieran llevado a cabo medidas como la subida del SMI. "¿Os creéis que si nosotros no estuviéramos en el Gobierno hubiera subido el salario mínimo un 47%?", se ha preguntado, y ha defendido la reforma laboral que impulsó su Ministerio de Trabajo, ya que en la "España bipartidista" las 52 reformas laborales que se han hecho han ido "en en idéntica dirección, robando derechos a la clase trabajadora".

"Me he sentado en ese Consejo de Ministros desde el primer día para saber muy bien de dónde vengo y a quién represento y Sumar representa a los trabajadores y trabajadoras de este país", ha afirmado sobre su labor dentro del Gobierno de coalición, que aspira a repetir frente a las "políticas fracasadas" que, a su parecer, traerá Alberto Núñez Feijóo si el PP llega a la Moncloa.

En este punto, no solo ha criticado al PP, sino al PSOE, sus socios de Gobierno: "Me decían dentro del Gobierno que el salario mínimo iba a quebrar la economía española y destruir empleo", ha señalado, recordando veladamente su disputa con la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, sobre la magnitud de esta subida. También ha aprovechado, desde la capital vasca, para lanzar un dardo a EH Bildu. "Nada de lo que nos dijo la derecha fue cierto, era una cantinela repetida. Incluso hubo gente de la izquierda aquí en Euskadi que compró el relato".

Y en la misma línea en la que ha defendido sus políticas en la última legislaturas -"hemos hecho cosas que no se habían hecho nunca en nuestro país"-, ha criticado que al mismo tiempo "el relato de la derecha", que decía que el paro subiría al 30% o que los ERTE "iban a destruir la economía".

En este sentido, Díaz ha criticado que el candidato del PP "miente permanentemente" y defiende en sus mítines que quiere bajar los impuestos a las rentas inferiores a los 30.000 euros, pero en realidad en su programa "lo único que dice es que eliminará el impuesto a las grandes fortunas", el que grava rentas de más de tres millones de euros. "¿Tenéis algún amigo que gane más de tres millones de euros? Yo no", ha apuntado.

Pide votar contra un "relato" falso: "Sumar es el revulsivo de esta campaña"

La vicepresidenta segunda ha pedido repetidamente "votar con esperanza" y no "con miedo" ante un "relato que no es verdad", en alusión a unas encuestas que dan la victoria al bloque de la derecha de PP y Vox, como recoge el promedio de sondeos de RTVE."Sumar es el revulsivo de esta campaña y está creciendo paulatinamente todos los días", ha subrayado y ha añadido: "Si los trabajadores se movilizan podemos ganar, no queremos que Abascal sea el vicepresidente del Gobierno de Feijóo".

"Estas no son unas elecciones más, el 23J nos jugamos la próxima década, podemos ganar, os pido que os lo creáis, que está en vuestras manos, no es cierto su relato", ha insistido en la misma línea, y ha reivindicado que Sumar "es la fuerza decisiva para que España siga avanzando".

Ha defendido que Sumar representa a las mayorías frente a un PP que recibe el apoyo del "oligopolio eléctrico" y de la gran banca. "Si las grandes empresas energéticas piden el voto para Feijóo es que etsan en contra de vuestros derechos", ha lanzado y ha enmarcado a estas compañías dentro de los frenos a la lucha contra el cambio climático, además de denunciar sus beneficios, de 19.000 millones de euros "en plena crisis". "No basta con apostar por la energía renovable, también queremos democracia en el oligopolio energético", ha asegurado.

Antes que Díaz, han intervenido en el acto de Vitoria-Gasteiz los candidatos de Sumar por Álava, Guillermo Presa, por Gipuzkoa, Pilar Garrido, y por Bizkaia, Lander Martínez, quienes han llamado a votar a la plataforma como "voto útil" ya que en provincias como Álava como en Gipuzkoa el último escaño en juego está entre Sumar y PP, según las encuestas, y frente al PNV y a EH Bildu, ya que estas elecciones no van solo de la representación vasca en Madrid, "sino de la vida", según Garrido, que además ha arengado: "O un gobierno de coalición con Yolanda Díaz o barbarie".