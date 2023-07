La candidata de Sumar a las elecciones generales, Yolanda Díaz, ha pedido el voto a su partido ante unas "derechas cavernícolas" que quieren derogar leyes como la del aborto o la del matrimonio igualitario. "Nos jugamos que deroguen muchas normas, que deroguen la ley de matrimonio entre personas de igual sexo, la de las personas trans o la del aborto, que han mejorado nuestras vidas", ha asegurado en un acto de campaña en Madrid este martes.

"Derogar leyes no es un verbo, es derogar parte de nuestras vidas", ha criticado la también vicepresidenta segunda, y ha reivindicado que a partir del 23J Sumar va a seguir "ensanchando derechos" para decirles "a los señores ultramontanos de la derecha que representan PP y Vox que la homofobia, la represión y la falta de libertades no van a ganar".

Díaz ha participado en un acto centrado en feminismo junto a la portavoz en esta materia del partido, la escritora Elizabeth Duval, la académica Clara Serra, la activista y diputada colombiana Mafe Carrascal, la activista, abogada y trabajadora del hogar salvadoreña Carolina Elías o la actriz Anabel Alonso.

"Queremos una sociedad en la que podamos besarnos con quien nos dé la gana, hacerlo en público. El 23 nos jugamos muchas cosas, pero no lo hagáis por el miedo al pasado, o al odio que tienen sobre nosotros, hacedlo con un enorme entusiasmo y cariño", ha pedido a los asistentes.

También ha reivindicado la "bandera pluricolor" que "gana derechos, que es la diversidad, que nos hace más felices, amables y nos hace amar mucho mejor" y lo ha contrapuesto a las políticas de PP y Vox: "Sus ideas no nos van a dejar volver a los tiempos de mi madre y de mi padre".

Frente a ello, ha reivindicado el "feminismo del 99%" y el "feminismo de Sumar". "Vamos a reducir la jornada laboral sin reducción salarial, eso es ser feminista , lo es salir antes del trabajo, porque no estamos aquí para vivir para trabajar, estamos para trabajar para vivir", ha expuesto.

"El feminismo no está en guerra con nadie , a pesar de la insistencia del señor Abascal en convertirlo en una guerra de sexos entre hombres y mujeres. Al revés, estamos ganando libertades las mujeres y los hombres de este país", ha añadido, y ha considerado que "el feminismo pierde cuando se coloca en un rincón, en las trincheras y gana cuando vamos a por todas con optimismo y esperanza". "No caigamos en la trampa de la derecha de dividirnos", ha insistido.

"Ganar un país no se puede hacer desde una posición individual, desde un superhéroe o superheroína, para ganar un país necesitamos muchas gentes diversas y que seamos capaces de fijarnos en lo que los une", ha defendido.

Critica el cara a cara como "ruido" y "un duelo de zascas entre hombres"

Antes de este acto, Díaz se ha referido en la mañana de este martes al cara a cara del lunes entre Pedro Sánchez y Abascal, que ha calificado de "duelo de zascas entre dos hombres que no han aportado propuestas". "El debate de ayer no se parece a nuestro país, es un país moderno y a la ciudadanía le gustaría escuchar las propuestas de futuro de estos dos candidatos", algo que no ocurrió, en su opinión ya que "fue un debate lleno de ruido, de interrupciones, de momentos poco corteses y faltos de educación", según ha apuntado en una entrevista en La Sexta.

"Es un debate que mira a los años 90 y no al futuro, en el que las mujeres estuvimos ausentes", ha añadido además, en la línea de lo que ya ha venido criticando desde que se conoció que Feijóo solo acudiría a un único cara a cara y no participaría en el debate a cuatro en el que sí que estará presente la vicepresidenta.

Por eso, en un tuit tras el debate aseguró que "la segunda vuelta es el día 19", cuando se celebrará este encuentro en RTVE en el que además de Díaz estarán el candidato socialista Pedro Sánchez y el de Vox, Santiago Abascal.