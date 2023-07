La vicepresidenta segunda y candidata de Sumar a las elecciones generales, Yolanda Díaz, ha alertado este martes de un posible Gobierno de coalición entre PP y Vox, con Alberto Núñez Feijóo de presidente y Santiago Abascal de vicepresidente. "Feijóo la única aportación que ha hecho a nuestro país es meter a los ultras en los gobiernos. Ultras que pisotean los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI", ha apuntado en una entrevista en La Hora de la 1 de RTVE.

El candidato del PP "va a gobernar con un vicepresidente que se llama Abascal, él lo ha dejado claro", ha apuntado Díaz. "Más allá de los juegos la única certeza es que estas elecciones van de bloques. Lo que hace Feijóo es impropio de un demócrata", ha criticado. Los "ultras", ha añadido, "son capaces de hacer desaparecer el diálogo social, como en Castilla y León, gobiernan contra empresarios y trabajadores".

En el mismo día que se han conocido los datos de paro de junio, con un nuevo récord de trabajadores aunque con una ralentización en la creación de empleo, la ministra de Trabajo ha advertido contra la intención de Feijóo de "modificar" la reforma laboral, "un bien común del país", lo que sería "temerario". "Esta es una norma de los españoles que está funcionando y sería temerario actuar sobre la misma,", ha criticado, y ha reclamado al líder del PP que retirse el recurso contra esta norma que ha planteado en el Tribunal Constitucional.

Además, ha celebrado como "muy positivos" los datos de empleo. "Los diseños que hemos hecho desde la reforma laboral con la subida del salario mínimo están siendo un indicador de que las políticas públicas están funcionando por el bien del país. Por tanto, creo que es muy buena noticia, aunque queda muchísimo por hacer", ha apuntado.

Defiende la "herencia universal" que beneficiará a dos millones de jóvenes

La candidata de Sumar también se ha referido a su propuesta estrella económica, la "herencia universal" de 20.000 euros a todos los jóvenes que cumplan 18 años. "Lo que queremos hacer es, con el impuesto a las grandes fortunas, propiciar la igualdad de oportunidades para los jóvenes", ha explicado, y ha detallado que la transferencia de esta cantidad "modesta" beneficiaría a medio millón de personas durante este año si se empezara a aplicar, y a 1,9 millones a final de la legislatura.

Ha respondido a las críticas de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, quien pidió el lunes explicar cómo se financiaria esta medida y reclamó seguir con una "política fiscal responsable". Frente a estas palabras, ha asegurado que "lo que es irresponsable es no hacer nada con los jóvenes en nuestro país".

Y también ha defendido, ante lo que cuestionó Calviño, que la medida sea universal, sin límite de renta. "Los jóvenes que no lo necesiten son pocos, la medida ha de ser universal, esta es la característica, el éxito de la sanidad es que sea universal, a la sanidad pública van personas con rentas elevadas y la mayoría de personas", ha defendido.

Se ha puesto de ejemplo a sí misma para explicar la utilidad de este pago. "Lo que no puede ser es que en España emprender dependa de los apellidos de los padres. Si yo quisiera estudiar judicatura no podría hacerlo, no podría estar 5 años sin trabajar. Ahora le damos una herramienta a los jóvenes para que puedan hacerlo", ha señalado.