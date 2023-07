El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a ofrecer al PSOE un pacto para que gobierne la lista más votada tras las elecciones generales del 23J. El objetivo, ha dicho, es que el Ejecutivo "no dependa de independentistas" y ha asegurado que si él gana estos comicios con un resultado "suficientemente claro", lo primero que hará será llamar al PSOE para que le deje gobernar.

"Si el PSOE está preocupado con los pactos con Vox, lo tiene en su mano: que deje gobernar al PP, absteniéndose en la investidura", ha señalado este lunes en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, donde ha cargado contra los socialistas por a su juicio querer "gobernar contra el que gane y no dejar gobernar al que gane".

Según el promedio de encuestas de DatosRTVE, el PP de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones con más diputados que la suma de la izquierda (PSOE + Sumar), si bien los sodeos dejan en el aire una posible mayoría absoluta con Vox, ya que la suma de sus escaños quedaría en un ajustado total de 178 diputados.

De acuerdo a estos resultados, la formación de gobierno dependería de los pactos con otras formaciones, algo que Feijóo no ha descartado. Según ha dicho, si el PSOE va a "bloquear" el Gobierno como en su opinión "ya hizo en el año 2015 y en el año 2016 con aquello del 'no es no'" a Mariano Rajoy, ha recalcado que su "obligación" será "buscar estabilidad en el gobierno", en una clara referencia a Vox, tal como ha sucedido en los gobiernos autonómicos de Extremadura y la Comunidad Valenciana.

"Aunque no a cualquier precio", ha advertido. Y es que, para que se produzca ese escenario, ha dicho que es imprescindible "votar" el próximo 23J y "saber cuáles son las condiciones que los ciudadanos nos van a imponer en las urnas".

Se compromete a subir las pensiones con el IPC Feijóo también se ha referido a su programa electoral y ha reiterado su compromiso de subir las pensiones y el salario mínimo en función del IPC y a llevar a cabo una rebaja de impuestos a las rentas inferiores de 40.000 euros anuales, así como a reducir el IVA de productos como la carne o el pescado. El líder del PP ha insistido en que el PP "siempre" las ha revalorizado conforme al IPC, incluso que "cuando el IPC era negativo o cero, las subieron un cuarto de punto”, y él mismo lo hizo en el Senado al votar a favor de una moción. "El único partido que las congeló fue el PSOE y Sánchez, por cierto, era diputado", ha criticado. “.@NunezFeijoo: "Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que lo hizo fue el PSOE. Por cierto, Sánchez era diputado" @SIntxaurrondo: "No es correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en 2016" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHNúñezFeijóo pic.twitter.com/k6AXv1e5QV“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 17, 2023 Posteriormente, el líder del PP ha matizado sus palabras en un mensaje de Twitter y ha dicho que el PP "nunca congeló las pensiones" mientras que "el PSOE sí, con el voto de Sánchez".