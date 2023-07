Elecciones 23J: Feijóo insiste al PSOE para que gobierne la lista más votada

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a ofrecer al PSOE un pacto para que gobierne la lista más votada tras las elecciones generales del 23J: "Si el PSOE está preocupado con los pactos con Vox, lo tiene en su mano: que deje gobernar al PP, absteniéndose en la investidura", ha señalado este lunes en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE.

El líder de los populares ha indicado que, si ganan los socialistas, se abstendrá para que el Gobierno no dependa de "independentistas". No obstante, ha añadido que "si el PSOE va a bloquear un acuerdo como ya hizo en 2015 y 2016 con el 'no es no'", su "obligación" será "buscar estabilidad en el gobierno", en referencia a Vox. Aunque ha advertido: "no a cualquier precio".

Foto: RTVE