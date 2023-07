El presidente del Gobierno y candidato a la reelección en las elecciones generales del próximo domingo, Pedro Sánchez, ha asegurado que “el PSOE está remontando” tras la derrota de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y niega que la suerte esté ya “echada”: “Se echa el 23J”. Confía en que ganará las elecciones y ha dejado claro que gobernará con Yolanda Díaz (Sumar) si “puede” y si dan los números.

En una entrevista en RNE, Sánchez ha advertido contra algunas encuestas en las que “hay un intento de desmovilización del electorado progresista”. Lo ha dicho ante el hecho de que la mayoría de encuestas da al PP vencedor el 23J y mantiene al PSOE en torno al 28%. “Hay encuestas, claramente, que no tienen todos los datos o no se sabe exactamente la estimación que hacen, pero existe por parte de algunos medios de comunicación esa intencionalidad”.

El socialista ha vuelto a apelar a la épica. “Llevo unas cuantas elecciones”, ha apuntado. Ha afirmado que en 2014, cuando se presentó a secretario general, no se apostaba por su candidatura, que en 2015 en las elecciones generales se hablaba de “sorpasso”. “Aquí estoy, aquí estamos”, ha dicho. Ha recordado que en la moción de censura de 2018 “nadie daba un duro”: “Y aquí estamos, aquí estoy”. Igualmente, en 2019, ha aseverado, nadie pensaba que el PSOE iba a gobernar, incluso había encuestas que decían que iba a haber una mayoría alternativa entre PP, Ciudadanos y Vox, y aquí estamos”.

El secretario general de los socialistas ha subrayado que “el partido de Yolanda” y el PSOE han dado “200 batallas para aprobar 200 leyes” la pasada legislatura con la oposición “siempre” de PP y Vox . Unas batallas, ha dicho, que han supuesto la revalorización de las pensiones, “un millón de becas” para estudiantes y “derechos y libertades a colectivos que antes no los tenían”. También, que se ha reforzado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género o aprobado la reforma laboral, que ha permitido que haya “cinco contratos indefinidos por cada diez”, cuando antes de dicha reforma la proporción era de “uno por cada diez”.

“Nosotros ganaremos las elecciones, sumaremos con el partido de Yolanda Díaz y estoy convencido de que no podré contar con el apoyo del PP ”, ha proseguido el presidente del Gobierno, que ha recordado que los ‘populares’ no se abstuvieron tras las dos elecciones generales de 2019 para que pudiera gobernar el PSOE en solitario. “No lo hizo ni lo ha hecho allí donde ha habido opciones siendo el PSOE primera fuerza ” como Andalucía en 2018, la Comunidad de Madrid en 2021 o Valladolid en las últimas municipales, ha afirmado.

Llama a los votantes del PP que "no están de acuerdo con la involución"

Precisamente por todo esto, ha asegurado que “hay dos elementos que van a jugar y a actuar a favor del PSOE”. En primer lugar, lo que se ha hecho hasta ahora, ha expuesto, y “la posibilidad de consolidar y reeditar estas reformas”. Y el otro elemento, ha proseguido, es “el riesgo de lo que estamos viendo en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, que no es una broma”.

Ha criticado que en los gobiernos de PP y Vox “lo primero que acuerdan es que nieguen la violencia machista, censuren la cultura o pongan en cuestión los derechos del colectivo LGTBI”. Cuestiones, ha afirmado, que “no obedecen al sentir mayoritario de la España progresista” pero tampoco de gente que “ha votado al PP” o que es de “centro derecha” y que no está de acuerdo con la “involución”.

Por último, Sánchez ha descartado aclarar si se marcharía en caso de que el PSOE no ganara las elecciones y ha hecho un símil con el tenista Carlos Alcaraz, que este domingo se proclamó campeon del torneo de Wimbledon. "Esto es como si a Alcaraz se le dice que como no gana la final de Wimbledon" no puede seguir, ha comparado. Con todo, ha seguido convencido de su victoria: "Vamos a jugar el partido, lo vamos a ganar y va a haber cuatro años más de políticas progresistas en este país".

El presidente del Gobierno participa este lunes en Bruselas en la cumbre de UE-CELAC. No asistirá a la cena de este evento porque acudirá este lunes por la tarde a un mitin del PSOE en Huesca, ya que ha justificado que no podía estar dos días enteros en la capital belga a escasas fechas de la s elecciones. Eso sí, al término del acto socialista, volverá a Bruselas para estar presente el martes en la clausura de la cumbre.