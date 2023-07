Día 9: Pactos Los pactos entre bloques marcan el último domingo de una campaña que eleva el tono Día 10: Pensiones Las pensiones marcan la recta final de la campaña con duros reproches entre los candidatos Día 11: 'Predebate' en RTVE Los partidos calientan el debate del miércoles en RTVE y sigue la polémica por las pensiones.

Cuando la campaña del 23J ya entra en su recta final, los partidos se vuelcan en sus llamamientos a la movilización y al voto útil. Así lo han hecho este martes el candidato socialista, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, en sendos mítines en San Sebastián y Palma, mientras que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el de Vox, Santiago Abascal, han limitado sus actos públicos y se han centrado en preparar el debate a tres del miércoles en RTVE, el último de la campaña, y el único en el que participarán ellos dos.

Tanto Sánchez como Abascal y Díaz han coincidido en resaltar la importancia de este debate y en criticar la ausencia del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha rechazado acudir.

El presidente del Gobierno ha instado a su rival a que acuda al debate para "aclarar todos sus embustes". "Feijóo tiene mañana una gran oportunidad de aclarar todos sus embustes yendo al debate a cuatro que vamos a tener en Televisión Española, en la televisión pública", ha afirmado en un acto este martes en San Sebastián. Además, en una entrevista en El Plural, ha negado que sea la segunda vuelta del cara a cara de Atresmedia, ya que son "dos debates distintos" y ha considerado que aquel fue "un debate bronco, en el que fue una pena que no pudiéramos hablar de lo que realmente importa a la ciudadanía, que es la sanidad, la educación, las pensiones, el empleo".

Para el líder de Vox, la ausencia de Feijóo "no viene bien" a los españoles ni a sus votantes. No obstante, considera que este debate es "más representativo" que el cara a cara, porque permitirá que los españoles escuchen "toda la oferta política". En un desayuno informativo organizado por Europa Press, ha celebrado que "su discurso" llegará "de manera directa" a los electores, ante las "demonizaciones y los trucos de magia" de Sánchez. "Quiero confrontar con el Gobierno de la ruina", ha asegurado. Abascal no ha celebrado ningún mitin este martes y se ha dedicado a prepararse para el encuentro durante toda esta jornada en la fundación Disenso, el think tank de Vox, junto a su equipo de confianza.

Por su parte, Díaz ve "clave" el debate del miércoles. "Es una gran lástima que Feijóo no quiera venir a presentar su proyecto de país", ha lamentado la vicepresidenta segunda en una entrevista en RNE. "No quiere debatir en una televisión pública y someterse al escrutinio de todos los españoles", ha insistido. "Creo que va a ser un debate muy importante, sobre todo porque nos encontramos en la recta final de la campaña y porque le vamos a presentar a España nuestro proyecto de país", ha añadido. La candidata de Sumar tampoco ha celebrado ningún mitin este martes.

Polémica por la cancelación de la rueda de prensa de Sánchez en Bruselas Sánchez ha iniciado su mitin de esta tarde en el País Vasco con unos minutos de retraso, ya que venía directo de Bruselas. Allí, ha cancelado la rueda de prensa que tenía prevista tras la cumbre entre los Veintisiete y los partidos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para poder llegar al acto de su partido. Fuentes diplomáticas españolas han restado importancia a su ausencia y han puesto en valor que el presidente del Gobierno se ha quedado hasta el final para conseguir sacar adelante la declaración conjunta de esta cumbre y que solo quedaban ya unos pocos mandatarios, entre ellos Sánchez y el canciller alemán, Olaf Scholz. Para el PP, las ausencias del presidente de turno de la UE "representan una irresponsabilidad que compromete el papel y la imagen española en la UE y en el mundo" y evidencian que Sánchez "antepone sus urgencias electorales a sus obligaciones". Mientras, fuentes del Consejo de la UE explican que la "regla no escrita" es que el presidente de turno, en este caso Sánchez, comparezca en la rueda de prensa, y si bien "se ha ido por sorpresa y no es habitual", no se lo toman como "un desaire". Destacan el "papel activo" del jefe del Ejecutivo español. Una vez ya en el mitin, el candidato socialista se ha mostrado convencido de que van a "ganar las elecciones" y ha recordado otros momentos en los que el PSOE se impuso contra "pronósticos interesados", como las elecciones de 2015 en las que se vaticinaba un sorpasso de Unidas Podemos, lo que al final no ocurrió, o la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018, que también se pronosticaba que no saldría adelante.

Abascal augura que volverá la tensión a Cataluña si gobierna junto al PP Mientras, el líder de Vox ha estado en un desayuno informativo y allí ha afirmado que, si gobierna con el PP, no tiene "ninguna duda" de que volverán las tensiones a Cataluña y que podría haber situaciones "peores" que en 2017. "Hay una fórmula de que no haya tensiones, se da la secesión y no hay tensiones. Directamente nos rendimos", ha respondido en un desayuno informativo. Abascal asegura que si gobiernan PP y Vox volverán las tensiones a Cataluña y podrán ser "peores" que en 2017 "Lo que hay que hacer es imponer la ley. Cuando se produce un golpe de Estado no es posible limitar la intervención a unos pocos meses. Es absolutamente necesario que exista una intervención sostenida, duradera y utilizar todos los resortes del Estado para convencer a la población de Cataluña y mejorar la concordia", ha expresado, lo que ha provocado las críticas de los partidos soberanistas. Teresa Jordà, de ERC, ha pedido votar al independentismo para que este 18 de julio "no se parezca más al del 1936", en referencia al golpe militar franquista, y Roger Montañola, de PDeCAT, ha considerado necesario aplicar un 155 a Vox.