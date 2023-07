Día 7: Récord de voto por correo Sánchez alerta de que el PP y Vox abren "camino" a la "censura" y Feijóo le reprocha: "No aspira a ganar, aspira a bloquear" Día 8: Último fin de semana Sánchez, Feijóo, Abascal y Díaz echan el resto en el último fin de semana de la campaña Día 9: Pactos Los pactos entre bloques marcan el último domingo de una campaña que eleva el tono

05.19 min Los partidos llaman a la movilización y piden el voto de los indecisos a una semana de las elecciones

Queda justo una semana para las elecciones generales y los pactos entre bloques marcan los actos y los discursos de los principales líderes, que han puesto las cartas sobre la mesa de forma más clara que nunca. "Lo digo sin ambages, a partir del 23J gobernaré con Yolanda Díaz", ha dicho Pedro Sánchez (PSOE) en un mitin, y la vicepresidenta y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, ha ido en la misma línea en una entrevista en El País: "Vamos a gobernar con el PSOE y lo vamos a hacer mejor". Y mientras ellos se conjuran a gobernar juntos, apelan a la remontada en días que quedan de campaña.

En el otro bloque, Alberto Núñez Feijóo también ha dejado claro lo que piensa de Vox, su posible socio si no logra mayoría absoluta, en una entrevista en El Español: "Vox no es un buen socio, me siento más cercano a Page, si necesito 20 escaños voy a hablar con el PSOE". Y esto lo ve con preocupación el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha augurado "problemas" para posibles pactos si Feijóo opta por acercarse al Partido Socialista o incluso al PNV.

Feijóo carga contra Sánchez por querer gobernar perdiendo: "Es perturbar la democracia" Mientras, Feijóo ha cargado contra Sánchez porque "su objetivo es ganar perdiendo" y eso "devaluaría" la democracia . En un mitin en Zaragoza, junto con el presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado como “muy inteligente” la propuesta del Partido Socialista, que consiste a su juicio en que “si el PP gana, no puede pactar con nadie y por tanto hay que repetir las elecciones las veces que sea hasta que el PSOE gane”. En cambio, si el PSOE pierde, ha proseguido, “puede pactar con todos en contra del PP, que gana”. Feijóo carga contra Sánchez por querer gobernar si pierde: "Esto es perturbar la democracia" ROCÍO GIL GRANDE “De verdad que esto es perturbar la democracia, imposibilitar la alternancia política”, ha asegurado el líder de los ‘populares’. Por todo, ha insistido en "unir el voto del cambio en el PP" para que no se pierdan "20-25" escaños que le lleven a la mayoría y para ello ha instado a las mujeres, a "los moderados" y a los socialistas "decepcionados" a votarle. Lona del PP instalada en el Paseo de la Castellana de Madrid. EFE/ Fernando Alvarado El PP busca en la recta final aglutinar voto procedente tanto de Vox como del PSOE. Este domingo lo ha mostrado desplegando una lona en el paseo de la Castellana de Madrid donde, sin las siglas del PP y con un fondo a rayas con los colores de Podemos, el PSOE, el PP (más ancha que el resto), Ciudadanos y el verde de Vox reza: "Si quieres un presidente que gobierne para todos vota Feijóo". "Los votantes que quieren un cambio, sean del partido que sean, ha visto que es posible decirle a Sánchez la verdad a la cara", ha dicho Feijóo en su mitin. [Guerra de las lonas: la campaña del 23J también se libra en las fachadas, por Álvaro Caballero] Guerra de las lonas: la campaña del 23J también se libra en las fachadas ÁLVARO CABALLERO

Abascal se lanza a por el voto obrero ante los sindicatos "rendidos" y la "derechita rendida" Abascal se ha alzado este domingo como garantía de defensa de los trabajadores ante unos sindicatos de clase de "obediencia extrema" al poder, "una izquierda que ha dejado la hoz obrera por el camino" y una "derechita rendida y clasista" olvidada de la clase obrera. Abascal ha dedicado el día central de la campaña electoral a buscar en un polígono de Leganés (Madrid) el voto obrero en un acto junto a los delegados del sindicato Solidaridad, fundado por Vox hace tres años para hacer frente a "los sindicatos de clase comunistas y socialistas que han abandonado a los trabajadores". Abascal ha aprovechado además para bromear con el enfado del líder de UGT, Pepe Álvarez, por el calificativo de "comegambas" empleado por Vox, al que respondió con el nombre de "comemierdas". "Comer gambas es el gasto más decente que han hecho en Andalucía (ha respondido el líder de Vox). También se lo han gastado en otras cosas. Les habéis llamado comegambas pero también les podíais haber llamado otras cosas". Y en un mitin en Badalona por la tarde, el secretario general de Vox, Garriga, a ha interrumpido su intervención para reprochar a un grupo de personas que lo estaba increpando en una situación que ha dejado momentos de tensión y la intervención de los Mossos para separarlos.