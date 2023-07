Elecciones 23J

La candidata de Sumar en estas elecciones generales, Yolanda Díaz, ha elevado este domingo el tono contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En un mitin en Madrid, y como ya hizo el viernes por primera vez en campaña, ha sacado a relucir la foto de Feijóo con el narco Marcial Dorado y le ha pedido aclarar sus "amistades". "Explíquenos, señor Feijóo, sus relaciones con el narcotráfico", le ha espetado y ha criticado que mientras las madres contra la droga "veían morir a sus hijos sin compasión", él tenía "una relación íntima con uno de los mayores narcotraficantes del mundo".

Ha asegurado que está "saliendo del armario" al destapar sus políticas, y ha criticado que "tiene miedo" al debate del próximo miércoles 19 en RTVE, al cual rechazó asistir y se celebrará entre Sánchez, Díaz y el candidato de Vox, Santiago Abascal. "Dé la cara para explicar qué va a hacer con la reforma laboral", le ha retado. Además, ha asegurado que "sería bueno que ese debate sirviera para que Feijóo haga público su sobresueldo de una vez por todas antes de ir a votar", y lo ha tachado de "vergüenza", ya que si no lo hace público, su salario es "sonrojante".

Así se ha pronunciado en uno de los actos más masivos de la campaña de Sumar, con unos mil asistentes, y en el que ha reunido por primera vez en esta campaña a cargos de Más Madrid y de Podemos, entre ellos Íñigo Errejón, número cuatro por la lista del partido en la capital, e Isa Serra, vicesecretaria general de la formación morada y número ocho en la misma lista. También han intervenido en el mitin en la capital su número dos, el diplomático Agustín Santos, su número tres, Tesh Sidi, también de Más Madrid, la líder del partido, Mónica García, y Montse García, número nueve, de IU.

En este mismo acto ha confiado en la "remontada" de la izquierda el 23J. "Solamente si Sumar sigue creciendo como indican todas las encuestas hay remontada y ganamos". Ha hecho un llamamiento concretamente a los indecisos y a las mujeres, "porque la fuerza está en las mujeres". "Salid a votar porque ya los derrotamos, ya derrotamos a Gallardón cuando quiso restringir el derecho al aborto", ha afirmado. También se ha dirigido a los indecisos, que representan cerca de un 30% del electorado en la última semana de campaña, a los que "tienen dudas entre votar a nosotras o a otras formaciones políticas". "Lo que digo lo cumplo, ¿vosotras creéis que se hubiera hecho lo que hemos hecho sin estar nosotras?", les ha dicho, lanzándose a por el voto de quienes dudan entre elegir la papeleta de Díaz o la socialista.

A este respecto, y aunque no oculta su voluntad de reeditar el Gobierno de coalición con el PSOE, ha lanzado algún dardo dardos contra los socialistas. Por ejemplo, ha considerado que en el último decreto anticrisis es un "gran error" que no se haya prorrogado la cláusula que impedía revalorizar los contratos de alquiler por encima del 2%, lo que lleva a subidas de golpe del 30% o el 40%, ha asegurado. "Aquí tenemos una gran distancia con el PSOE", ha defendido. "Solo hay una fuerza que esto lo tiene claro. No nos van a temblar las piernas ante los fondos buitre, ante los intereses de las mercantiles turísticas" ha señalado.