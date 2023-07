La vicepresidenta segunda y candidata de Sumar a las elecciones generales, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, han participado en su primer acto de campaña juntas este lunes para pedir el voto un mes después de la tensa negociación entre Sumar y Podemos para concurrir juntos el 23J. El mensaje lanzado ha sido claro: “Si no hay Sumar fuerte no hay gobierno de coalición progresista”.

Lo han hecho en Pamplona, ciudad natal de Belarra, que en las cuatro últimas elecciones generales concurrió como cabeza de lista de Podemos por Navarra. En esta ocasión, será la número 5 de Sumar por Madrid.

Díaz no ha hecho alusión a Podemos en su intervención, como viene siendo costumbre en la campaña, pero sí ha mencionado a Belarra. Si bien no ha aplaudido explícitamente su labor al frente del Ministerio de Derechos Sociales, le ha hecho un guiño mientras criticaba el "modelo social" del PP: "El señor Feijóo, cuando habla de bienestar social no se remite a Ione Belarra, con lo que ha hecho en dependencia; se remite al señor Abascal".

El grueso principal de las críticas de la vicepresidenta han ido dirigidas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "mentir" respecto a la revalorización de las pensiones y por, a su juicio, querer implantar de nuevo la austeridad en España con la "mochila austriaca".

Belarra, por su parte, no ha mencionado directamente a Yolanda Díaz en su discurso, aunque ha reivindicado el apoyo a Sumar como "único voto seguro para frenar a las derechas".

Así, ha empezado recordando el buen historial electoral de Podemos en Navarra: "Cada vez que nos hemos presentado a las elecciones generales aquí, en Navarra, hemos obtenido, como Podemos, como Unidas Podemos y ahora como Sumar también lo espero, un respaldo mayoritario de la sociedad navarra".

A continuación ha ensalzado varios logros del Gobierno de coalición. Algunos impulsados por Yolanda Díaz desde el Ministerio de Trabajo, como la subida del salario mínimo interprofesional, pero también otros con la firma de Irene Montero y muy poco reivindicados por Díaz durante la campaña, como la ley trans o la ley del 'solo sí es sí'. No ha aludido, eso sí, a la reforma laboral que la vicepresidenta sacó adelante con los agentes sociales.