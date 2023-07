España votará el próximo 23J con medio país inmerso en una grave y prolongada sequía. Aunque las lluvias del final de la primavera aliviaron algo la situación, el 22% del territorio español está en situación de emergencia, la false más alta del "semáforo" del Ministerio para la Transición Ecológica, y el 60% en alguna fase de sequía, según su último informe.

Prácticamente toda Cataluña y buena parte de Andalucía y Aragón están en esta fase de emergencia a fecha de 31 de mayo, los datos más actualizados de este organismo. Los embalses siguen en cifras preocupantes, a menos del 46% de su capacidad, casi 20 puntos por debajo de la media de los últimos diez años, todo después de que en el año hidrológico 2022-2023 haya llovido un 15% menos que en la media de las últimas tres décadas.

Aquellas lluvias de finales de mayo y principios de junio abrieron telediarios. Lo excepcional otros años hubiera sido precisamente que la lluvia en primavera fuera noticia, pero estas precipitaciones se recibieron literalmente como agua de mayo, un respiro sobre todo para el campo en la mitad de España que arrastra la escasez desde finales de 2021. En algunos puntos del país llevaba más de 170 días sin llover.

La escasez de agua había escalado hasta situarse en mayo en la preocupación número 11 de los españoles, cuando antes ni siquiera aparecía entre los problemas principales que recoge el CIS. En junio, eso sí, volvió a desplomarse hasta el número 28 tras varias semanas de chubascos, lo que muestra, según los expertos, lo fluctuante que es la preocupación por los temas climáticos.

¿Qué podemos esperar en los próximos meses, los más secos del año?

España entra en el verano, la estación más seca del año, con embalses de cuencas como la del Guadalquivir o el Guadiana al límite. En julio y agosto no se llenarán, coinciden los especialistas; la clave es saber cuánto bajará su nivel. "No van a aumentar porque no va a llover y encima este verano va a ser muy caluroso. Si llueve, lo hará de manera muy torrencial, lo que no va a ayudar a paliar esta situación", explica a RTVE.es Jesús Vargas, profesor de Geografía de la Universidad Pablo de Olavide y miembro del Observatorio Ciudadano de la Sequía.

Además de las pocas lluvias, el calor va a aumentar la evaporación del agua acumulada. "Ya llevamos cinco años en el conjunto de España con las temperaturas por encima de la media y 2022 estuvo 1,7 grados por encima", señala Vargas. Por ello, habrá que esperar a las lluvias de otoño, más previsibles y estables, para "ver cómo afrontamos el nuevo año hidrológico".

Por el momento, "las grandes áreas metropolitanas tienen garantizado el agua de boca para este verano y seguramente para un año más", pero sí que puede haber "problemas concretos" en municipios con "sistemas de abastecimiento menos robustos, que dependan de fuentes de agua más vulnerables", en los que puede haber cortes de suministro. Esto ya se está dando en un centenar de municipios andaluces, 27 de los cuales no tienen aga potable. Mientras, en Cataluña ya está en vigor una limitación de los litros disponibles para el uso diario, aunque no se nota en el día a día más allá del llenado de piscinas o el riego de jardines.

Las ciudades están "un poco mejor preparadas" que en la gran sequía de los 90, especialmente las mediterráneas, gracias a las desaladoras, pero en estos meses secos pueden "volver los problemas en el campo", donde se manifiesta "la debilidad de la falta de la planificación racional del agua", asegura Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y experto en cambio climático.