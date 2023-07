A poco más de una hora de Madrid, El Casar de Escalona , en Toledo, es uno de los municipios de España que más piscinas concentra: son 74 por cada 100 habitantes, con una población de menos de 2.000 personas en la que no se cuentan varias urbanizaciones de segundas residencias.

En España hay más de 2.000 municipios enclavados en una zona en emergencia por escasez de agua y otro millar ya está en alerta por el mismo motivo. De acuerdo con los mapas de escasez del Miteco, son áreas que se reparten por toda la geografía española y, según el Catastro, en ellas hay en torno a medio millón de piscinas públicas y privadas, cubiertas o al aire libre. El 38% de los 1,3 millones de piscinas que hay en España están en una zona en alerta o emergencia por falta de agua. Son miles de litros de agua cuyo uso y mantenimiento suponen una carga adicional en el contexto de sequía en el que nos encontramos.

"La proliferación de piscinas en España no es coherente con los recursos que tenemos", explica a DatosRTVE el profesor de la Universidad de Málaga Jesús Vargas. Miembro del Observatorio Ciudadano de la Sequía, Vargas asegura que el impacto sobre los recursos hídricos de las piscinas es marginal en comparación con el que tienen actividades como la agricultura, pero se muestra crítico con el aumento de las piscinas de uso privado. Por el contrario, para el experto, "las piscinas públicas pueden ser un servicio muy importante para gestionar las olas de calor" y reclama que los planes de sequía que guían las restricciones que adoptan las comunidades autónomas y los ayuntamientos hagan algo que hasta ahora no hacen: distinguir entre los dos tipos.

Andalucía: emergencia en el Levante Almeriense y el Guadalquivir

Para identificar posibles problemas en la demanda de agua y tomar medidas si fuera necesario, los Planes Especiales de Sequía (PES) dividen el territorio en zonas de escasez o sequía hidrológica para las que se estima la capacidad de respuesta en los próximos meses. El Levante Almeriense lleva más de un año en emergencia y es la zona en esta situación que más piscinas por habitante acumula de toda España: seis por cada cien. Son unas 10.000 zonas de baño artificiales para una población de poco más de 162.000 personas. Arboleas, en la parte oriental de la comarca del Valle del Almanzora, tiene 1.609 piscinas para 4.532 habitantes. Una ratio de 35 vasos por cada cien personas que dista mucho de la del municipio más poblado de la zona, Níjar, que no llega a tres por cada cien.

La situación es similar en la cuenca del Guadalquivir, cuyos embalses están al 23,5% de su capacidad. Además, hasta cinco demarcaciones están en situación de emergencia por escasez de agua. Aunque no es la que más piscinas acumula, la unidad territorial de escasez de Martín Gonzalo, que abastece a los municipios cordobeses de Cardeña y Montoro, puede ser una de las que más preocupan, ya que su uso es exclusivamente urbano e industrial.

"No es lo mismo llenar una piscina durante la sequía en el sistema de la Regulación General, cuya demanda es casi exclusivamente agrícola, que en hacerlo en un lugar donde la poca agua que hay se utiliza solo para el abastecimiento urbano", explica Vargas.

Aun así, la concentración de piscinas en Lora de Estepa y Castilblanco de los Arroyos, en Sevilla; Los Villares y La Guardia, en Jaén; y Brazatortas en Ciudad Real supera con creces las 4,6 zonas de baño por cada 100 habitantes que hay en Martín Gonzalo. Todos son municipios de la Regulación General del Guadalquivir, están en emergencia por falta de agua y tienen más de 20 piscinas por cada cien personas.

Otras 40 unidades territoriales de escasez del Guadalquivir están en alerta por la sequía. La de Bermejales, entre Granada y Málaga, es la que más piscinas concentra: nueve por cada cien habitantes. Destacan municipios granadinos como Moraleda de Zafayona o Padul, con tasas superiores a diez, y el mayor número de piscinas por habitante está en dos pueblos de Málaga. Canillas de Albaida y Cómpeta, en la comarca de la Axarquía, presentan tasas por encima de 25 piscinas.

Benahavís, en la malagueña Costa del Sol, e Ítrabo, en la cuenca alta granadina del río Verde de Almuñécar, también tienen más de 20 piscinas por cada cien habitantes en su término municipal. Son ejemplos de lo que el académico Jesús Vargas define como un desarrollo urbanístico que no se adapta realmente a las características del territorio. Se trata de "una planificación urbana que no está adaptada a las condiciones climáticas", con "un número grande de piscinas, sobre todo privadas, campos de golf y zonas verdes, que no tiene en cuenta el agua que gastan", explica.