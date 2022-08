España se seca y lo hace cada vez más rápido. Pero la sequía actual -que apunta a ser una de las más severas de los últimos años- no sorprende a expertos y ecologistas, que ya en invierno y primavera advertían de lo que podría ocurrir este verano. Aunque la Península Ibérica está habituada a este fenómeno, la prolongada falta de lluvias y el calor extremo ya han empezado a tener importantes consecuencias, como los cortes de agua en cientos de municipios, desde pueblos de Cataluña a ciudades como Pontevedra.

Al problema coyuntural de la sequía le precede otro estructural, el de un déficit hídrico "muy importante". En otras palabras, "se consume agua por encima de la oferta", según explica a RTVE.es José Damián Ruiz Sinoga, catedrático de Geografía de la Universidad de Málaga y experto en recursos hídricos. "Las sequías son inherentes a la costa mediterránea, pero si encima la demanda del recurso está muy por encima de la capacidad de abastecimiento, es un problema muy serio", resume.

En las últimas décadas se ha demandado, para poder abastecer esta demanda, la creación de más embalses. Ahora "la infraestructura está creada, pero el problema es que no tienen agua", sigue Ruiz. Las reservas de agua para el consumo humano están al 37,9%, su nivel más bajo de la última década. La situación es especialmente grave en los pantanos del sur: muchos de la cuenca del Guadalquivir están al 15% de su capacidad, y otros en la del Guadiana no llegan ni siquiera al 10%.

La preocupación entre los expertos no solo se limita a la situación actual, sino que se extiende a lo que puede venir a partir de ahora, ya que no se esperan grandes lluvias y los próximos meses serán probablemente más secos de lo habitual en buena parte de España, según la AEMET. Un informe de julio de la Comisión Europea advertía que, debido a los malos pronósticos para los próximos tres meses, "el suministro de agua puede verse comprometido" en el continente.

La portavoz de Greenpace es más crítica y considera que la gestión del agua tendría que ser "racional" y basada en los modelos que prevé el cambio climático, algo que a día de hoy no ocurre. "No podemos tener un país que es la huerta de Europa, pero lo es a través del uso masivo del agua", señala, y se muestra convencida de que es necesario reducir la superficie de regadío, así como de la cabaña ganadera en macrogranjas. En ellas, además del abundante uso de agua, existe el riesgo de contaminación de los acuíferos por nitratos. Además, pide "acabar con los pozos ilegales", que cifra en más de un millón en España.

Reciclar el agua o limitar las piscinas privadas y los campos de golf

Más allá del campo, en pueblos y ciudades, especialmente aquellos más turísticos, la gestión hídrica es mejorable, según concuerdan los especialistas. Narcís Prat, catedrático emérito de Ecología de la Universidad de Barcelona, sostenía en RNE que "se sigue actuando como si estuviéramos hace 15 o 20 años". Ruiz aboga por el reciclado del agua: "Hasta hace unos años era casi una entelequia volver a potabilizar el agua residual y ya no lo es, y eso es fundamental". También, en situaciones de emergencia, propone fomentar la desalinización.

Ojeda, por su parte, pone el foco en el uso privado del agua. Se pregunta si "cada persona puede tener una piscina en su casa" y señala que "a lo mejor no podemos tener miles de campos de golf". "No creo que haya que privar del uso del verde y del espacio verde en las ciudades, eso hay que mantenerlo, pero a lo mejor un campo de golf no es vida en las ciudades, no es el verde que queremos", reivindica.

El catedrático de la Universidad de Málaga opina que "no es tan grave la proliferación de piscinas privadas como el hecho de muchas de estas piscinas tiren el agua abriendo el tapón". Pontevedra ya ha prohibido llenar piscinas, así como regar jardines privados y lavar coches, ante un escenario de escasez del río que alimenta la ciudad, el Lérez, que ha visto reducirse su causal un 73% en las últimas semanas de julio.

El mismo río también abastece a otras localidades turísticas de las Rías Baixas, como Sanxenxo o Buéu, que ya han prohibido por ejemplo las duchas y los lavapiés en las playas. Estos cortes son "ya una constante, algo frecuente y no anecdótico", para el geógrafo de la UMA, mientras que Ojeda recuerda que poblaciones con tanta presión turística como estas "ya tendrían que estar gestionando sabiendo que en verano triplican su población". La portavoz de Greenpeace defiende que es necesario actualizar los planes de abastecimiento para ciudades de más de 20.000 habitantes.

Más dura aún es la situación en municipios como Bonastre (Tarragona), donde solo sale agua del grifo cuatro horas al día o Peraleda de San Román (Cáceres), que tiene que recurrir a camiones cisterna ya que el embalse del que se abastece no llega ni al 5%.

Los expertos llaman a prepararse ante unas sequías como la actual, que serán más frecuentes en el futuro. "Quizá las sequías a partir de ahora no sean la excepción sino la norma", advertía Prat, mientras que Ojeda coincide: "Las sequías van a ser así o peores". El problema no se limita a España. En Italia, el principal río del país, el Po, está casi seco, lo que amenaza los cultivos de arroz y la producción de las centrales eléctricas, mientras que grandes ciudades como Verona o Milán han tenido que tomar restricciones. Francia, un país poco acostumbrado a la sequía y a los cortes, ha decretado la alerta en todo su territorio. Según el informe de la Comisión, casi la mitad del territorio europeo está en riesgo de sequía.