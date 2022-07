El anticiclón de las Azores, el sistema de altas presiones sobre el Atlántico, se ha expandido como nunca antes en los últimos 1.200 años, una situación que está provocando las condiciones más secas en la península ibérica desde hace más de ocho siglos y de la que es responsable el ser humano.

Según una investigación publicada este lunes en la revista Nature Geoscience, se espera que continúe aumentando en el siglo XXI a medida que los niveles de gases de efecto invernadero se incrementen y esto podría provocar un gran riesgo de sequía.

“Article: The Azores High over the North Atlantic has expanded due to anthropogenic climate change, disrupting precipitation patterns in western Europe https://t.co/uqnLhw4kWE@WHOI pic.twitter.com/8zKLNXZDzb“