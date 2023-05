Con los embalses bajo mínimos, el agua de riego se ha convertido en objeto de deseo, especialmente en cuencas como la del Guadalquivir. "Los regantes tienen una reducción del 88% del agua que suelen tener en una situación de normalidad", describe Alejandro Rodríguez, comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,

Así, muchos agricultores se afanan en comprar la poca agua que otros venden porque no han podido sembrar este año, pero la Mesa Social del Agua teme que eso dé lugar a la especulación. "Hemos denunciado que no hay transparencia en esa cesión de derechos, y que la situación de la cuenca es crítica. Este mercadeo está creando agravios comparativos entre los regantes de la cuenca", declara Noelia Márquez, de la Mesa Social del Agua de Andalucía de COAG.

Los regantes niegan que sea un negocio: "Intentamos compensar los gastos"

Sin apenas agua, este año no habrá arroz del Guadalquivir. Son 35.000 hectáreas en barbecho y unos derechos de riego de 45 hectómetros cúbicos. Al no haber sembrado, ya no necesitan esa agua, que pasará a la venta. Los arroceros aseguran que no están haciendo negocio con la cesión del derecho.

Según cuenta Álvaro Pallarés, de los Regantes de la Margen Derecha del Guadalquivir, el objetivo es "intentar compensar los gastos" de infraestructura de riego o las cuotas de potencia contratada. De paso, al cedérsela a sus compañeros de cuenca, al menos ellos podrán salvar su arboleda y sus cultivos.

Los regantes andaluces han establecido un precio de 24 céntimos por metro cúbico y piden celeridad a la Confederación Hidrográfica para aprobar las cesiones. "Porque el agua tenemos que disponer de ella ya; no podemos esperar a disponer en septiembre, porque en septiembre los árboles se han secado", afirma José Manuel Cepeda, de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (FERAGUA).

Mientras los contratos de cesión son visados por el organismo de la cuenca, las últimas lluvias dan un respiro a un sector asfixiado por la sequía.