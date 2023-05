La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha emitido un informe desfavorable sobre la construcción del macro-proyecto urbanístico que quiere ejecutar la Junta de Andalucía en las marismas del Guadalquivir en Trebujena, Cádiz, justo al lado del Parque Nacional de Doñana, según ha podido saber RTVE.

La Junta había aprobado la construcción del proyecto, que iba a contar con hoteles, campos de golf y 300 viviendas en una zona comprometida a nivel hídrico y ecológico. El complejo turístico tenía previsto levantarse sobre 2.000 hectáreas de suelo de terreno inundable después de que la Junta de Andalucía emitiese una Declaración Ambiental Estratégica favorable a mediados de abril.

Ahora, el informe hecho público este viernes por el CHG y al que ha tenido acceso RTVE, se ha pronunciado sobre el riesgo de inundabilidad de la zona y la poca disponibilidad de recursos hídricos.

De acuerdo con el CHG, se cuenta con cursos de agua "extremadamente irregulares, sin recurso disponible en gran parte del año" por lo que "no es compatible lograr los objetivos ambientales con un incremento de las presiones sobre dichas masas de agua, ya en mal estado".

El escrito argumenta, además, que las "masas de agua existentes en la zona no pueden utilizarse como fuente de recurso" y que no existe concesión vigente para la aprobación de un trasvase de la cuenca del Guadalete-Barbate. Por tanto, habría que utilizar agua regenerada, pero las estaciones depuradoras de agua residuales que contempla el proyecto urbanístico "no existen en la actualidad".

Por otra parte, destaca que esa zona, cercana a la desembocadura del río Guadalquivir, es considerada inundable "para un periodo de retorno de 500 años", de acuerdo con el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. "Se estiman unos calados en el sector comprendidos entre 1 y 1,55 metros para la inundación de origen marino", incide el informe.

En ese sentido, invoca el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que establece sobre este tipo de suelos rurales que "se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las zonas inundables".

Asimismo, advierte de que para "los casos en los que no sea posible", se atenderá a "las normativas de las comunidades autónomas", aunque con la premisa de que "las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente" y a una cota tal "que no se vean afectados", debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación.

Moreno respeta la decisión de la CHG El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su respeto por el informe y ha pedido al PSOE "un poco de serenidad". A preguntas de los medios de comunicación en Huelva, donde ha acudido a mostrar su apoyo a la candidata del PP a la Alcaldía, Pilar Miranda, Moreno ha recordado que a este proyecto "le abrieron la puerta los socialistas, concretamente, el señor Espadas -secretario general del PSOE-A- cuando era consejero de Ordenación del Territorio". "Es un proyecto del PSOE en un ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida donde no hay ni un solo concejal del PP y, por tanto, es un proyecto en el que nosotros hemos sido meros tramitadores", ha apuntado. En este punto, el presidente de la Junta ha señalado que "es la autoridad hídrica, en este caso, que es el Estado, la que ha tomado la decisión y, por tanto, respetarla". Horas antes, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha pedido a Ribera que, "tras el ridículo del PSOE" con el proyecto turístico en Trebujena, "se disculpe por insultar a Andalucía y al Gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, que nos llamó locos".