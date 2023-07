El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho una férrea defensa este jueves del actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha reclamado al PP “seriedad” y “respeto” al PSOE después de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, haya pedido al PSOE abstenerse en caso de que los ‘populares’ ganen las elecciones generales para un gobierno en solitario. “Feijóo tiene credibilidad cero después de lo que ha pasado en Extremadura”, ha reprochado, y ha descartado por completo esa posibilidad recordando que el PSOE sí se abstuvo para que gobernara Mariano Rajoy en 2016 con el fin de evitar unas terceras elecciones y el Partido Popular "ni se planteó" hacer lo mismo tras la repetición electoral de 2019 para que gobernara Sánchez. Y ha dicho que espera la abstención del PP si Sánchez da la "sorpresa" y resulta vencedor el 23J.

“El único partido que en España se abstuvo para un gobierno (de la alternativa) fue el PSOE, además con un desgarro interno importante, por que no hubiera unas terceras elecciones. Ni se nos ha reconocido, ni se hizo reciprocidad con nosotros cuando Sánchez repitió las elecciones y Pablo Casado ni siquiera se planteó abstenerse”.

Así se ha expresado Zapatero en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha advertido a Feijóo de que “la palabra tiene que valer un poco”, sobre todo, ha proseguido, después de que en Extremadura ganara las elecciones del 28M el socialista Guillermo Fernández Vara y la líder ‘popular’ en la región, María Guardiola, alcanzara un pacto con Vox, “de los más graves”, para un gobierno en coalición.

“Hay un histórico, hay una memoria y hay que tener conciencia”, ha proseguido, recordando de nuevo la abstención del PSOE en 2016.

Pide a los socialistas “lealtad” y salir a defender a Sánchez

En otro momento de la entrevista y preguntado por si ha habido una falta de “lealtad” entre algunos dirigentes del PSOE respecto a Pedro Sánchez, Zapatero ha rechazado dar “lecciones” pero ha aseverado que “lo que representa ser militante del PSOE” es la “lealtad” porque es lo que hace que el partido tenga 144 años de historia y que sea “un proyecto colectivo de la sociedad militante”.

El expresidente, que lleva semanas defendiendo con vehemencia la labor de Sánchez y del Ejecutivo de coalición en distintas entrevistas, ha reivindicado por tanto la misma “lealtad absoluta” con la que se defendió a Felipe González, a Joaquín Almunia, al mismo Zapatero y a Alfredo Pérez Rubalcaba cuando lideraban el partido.

“Hay que demostrar que, cuando tú pedías que lo hicieran por ti, cuando otros lo necesitan lo tienes que hacer. Además, uno se siente mucho mejor”. Y es que en el PSOE ha habido voces críticas con sánchez de históricos como Alfonso Guerra. A su juicio, luchar por el presidente “da una solidad a este proyecto, una coherencia, una envergadura a un proyecto político que no es de un nombre ni un apellido”.

“Sobre su defensa a Sánchez: "Decidí que no podía callarme y consentir una infamia"“

Preguntado sobre su entrada en escena en la precampaña a favor del presidente del Gobierno, Zapatero ha respondido que hubo "algunas cosas" que le hicieron tomar la palabra "para hacer un alegato" a favor de Sánchez tras las elecciones. Ha dicho que le producía "coraje" cada vez que "se asociaba a Sánchez y a su gobierno a ETA". "Escuché a Feijóo decir que Sánchez era más generoso con los vedugos que con las víctimas y me recordó una frase que me dijeron" cuando gobernaba, ha proseguido, en referencia a la expresión de que "estaba traicionando a los muertos". "Decidí no callarme y que no podía consentirse esta infamia".

"Para mí fue decisivo y también cuando se dijo: o España o Sánchez", ha proseguido. Porque "no hay nada peor que oponer un español a España. Es una política divisoria y de rencor muy negativa para la democracia".