El expresidente del Gobierno Felipe González aboga por dejar gobernar a la lista más votada "cuando no hay otra opción" y sin pedir "nada a cambio" y se muestra partidario de los pactos de "centralidad", ya que adverte de que cuando estos desaparecen el país "se debilita", "se polariza" y "pierde credibilidad".

González ha hecho estas reflexiones en el artículo 'Pónganse de acuerdo', publicado en el monográfico de Nueva Revista 'Pactar es progresar', en el que señala a pocos días de las elecciones generales del 23 de julio que en España hay propuestas de pactos "que podrían tener sentido si no estuviéramos atrapados en bloqueos políticos".

"Hace seis meses tendrían más sentido que ahora, que es más difícil. Busquemos soluciones en las que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción. ¿Qué pedimos a cambio de permitir gobernar? No pedir nada. Si no pides nada, tendrán que llegar a acuerdos en cada proyecto de ley y en el presupuesto. ¿Por qué no se transmite esa experiencia política acumulada?", se pregunta.

No es la primera vez que González se muestra a favor de dejar gobernar al partido vencedor en unas elecciones aunque no sea el PSOE. En 2016, dijo sentirse "engañado" por el entonces secretario general de los socialistas y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por negarse a permitir que el 'popular' Mariano Rajoy gobernase ante la situación de bloqueo político tras las generales de 2015. Según González, Sánchez le habría dicho que no intentaría una investidura (como sí hizo finalmente). Aquel 'no es no' de Sánchez a Rajoy le costó el cargo al frente del PSOE y derivó en una repetición electoral en la que finalmente se impuso el PP.

En la actualidad, todas las encuestas salvo el CIS dan al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como vencedor de las elecciones generales del 23J. Tras las pasadas elecciones autonómicas y municipales el PP ha pactado con Vox para hacerse con distintas autonomías y municipios. En Extremadura, por ejemplo, donde el PSOE fue la lista más votada, el Partido Popular reprochó a los socialistas que no facilitaran la investidura de Maria Guardiola (PP) y, en cambio, han acabado pactando un gobierno de coalición con los de Santiago Abascal.