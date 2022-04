El expresidente del Gobierno Felipe González ha defendido el papel que está ejerciendo la OTAN en la guerra en Ucrania y ha descartado la cercanía de una Tercera Guerra Mundial, pues ha asegurado que la Alianza Atlántica está siendo "absolutamente escrupulosa con el cumplimiento de la legalidad internacional", algo, que, a su juicio, "aleja el riesgo" de otro conflicto internacional.

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, González ha recordado que la OTAN no tiene previsto actuar en territorio ucraniano, ni establecer la zona de exclusión aérea, tal y com reclama Ucrania, porque supondría atacar aviones rusos e instalaciones rusas. En este sentido, la OTAN está siendo "absolutamente escrupulosa".

A su juicio, la solución pasa por "aclarar" que "la soberanía territorial de Rusia nunca ha sido amenazada". "Nunca ha habido un intento de agresión, ni de afectar la integridad territorial de Rusia". "Los rusos deben saber que el único riesgo se llama Putin. (...) y que si se repliegan las tropas rusas a las fronteras, desaparecería por completo el riesgo", ha sostenido.

Sobre posibles mediciones, ha pedido que no se hagan concesiones frente a lo que ha tachado de "violación de la identidad territorial de Ucrania".

Descarta una intervención de China

Preguntado por una posible intervención de China en el conflicto en apoyo a las tropas rusas, el expresidente del Gobierno lo ha descartado por completo.

Según González, el Gobierno chino "no se fía del comportamiento de Rusia". "No se fiaba antes, y ahora menos", ha subrayado. Por eso, no cree que China se vaya a implicar "hasta dar un apoyo incondicional".

Este martes China avisó de que no quería verse afectada por las sanciones contra Rusia y advirtió de que miraría por sus intereses.