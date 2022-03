A falta de pocos días para que se cumplan dos semanas desde que Rusia iniciara la invasión de Ucrania, las tropas rusas continúan combatiendo contra la inesperada resistencia del Ejército ucraniano, lo que ha roto los planes del presidente ruso, Vladímir Putin, de llevar a cabo una guerra rápida para acabar con el Gobierno de Volodímir Zelenski.

Aunque es difícil saber cómo se desarrollará el conflicto entre Rusia y Ucrania, existen diferentes posibles escenarios, desde un conflicto rápido o el uso limitado de armamento nuclear, hasta la intervención de la OTAN, el derrocamiento de Putin o una salida diplomática. Los expertos coinciden en que uno de los más probables es que el conflicto en Ucrania se convierta en una guerra de guerrillas que se prolongue durante años.

El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Torres, afirma a RTVE.es que “aunque el Estado ucraniano colapse, ya se ha generado una respuesta popular de resistencia y esa no va a quedar neutralizada porque se imponga un Gobierno alternativo en Kiev."

Una guerra rápida, la alternativa cada vez más lejana

Trece días después de que Putin ordenara la invasión de Ucrania, los intensos combates continúan en el país ante la resistencia del Ejército y el pueblo ucraniano, lo que sugiere que el plan inicial de Moscú de llevar a cabo una guerra relámpago y establecer un gobierno títere no está saliendo como el presidente ruso deseaba. Por esta razón, la opción de que el conflicto en Ucrania sea una guerra rápida es cada vez más lejana.

Manuel Torres asegura que “por lo que se puede deducir de cómo se ha plasmado la intervención militar, cómo iban pertrechadas las tropas y el tipo de movimiento que han llevado a cabo (las tropas rusas) sobre el terreno, parece que el plan inicial era hacer colapsar en poco tiempo el Gobierno de Kiev a través de un ataque por múltiples frentes”. Sin embargo, Torres destaca que “lo que se han encontrado las tropas rusas sobre el terreno es algo muy distinto y eso ha obligado a replantear los planes militares”. “A diferencia de lo que el Kremlin había previsto, no va a ser una guerra rápida”, asevera.

En este sentido, el exoficial del Ejército ucraniano Yuri Lapaiev, quien se ha unido a las Unidades de Defensa Territorial de Kiev, afirma a RTVE.es que el plan de Rusia “era algún tipo de ataque relámpago y ocupar todo el territorio”. “Ese plan ha fracasado. Por lo que sabemos, la moral de los militares rusos está yendo ligeramente hacia abajo. Comprenden lo que está pasando”, subraya.

El analista del Instituto Nacional de Investigaciones Estratégicas de Ucrania, Mykola Bielieskov, cree que “se ha probado que el Ejército ruso no está tan capacitado como se decía o como predijeron los expertos occidentales”. “Rusia ha calculado mal, de nuevo. No esperaba esta resistencia que está viendo. Pensaba que instalaría un gobierno marioneta y que quizá algunos ucranianos protestarían, pero que serían aplastados y eso no ha ocurrido”, añade.