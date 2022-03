Putin compara las sanciones de Occidente con "una declaración de guerra"

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha asegurado este sábado que las sanciones contra Rusia de los países occidentales son similares a una "declaración de guerra" y ha advertido de que cualquier intento de imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania equivaldría a entrar en conflicto.

Putin ha reiterado que los objetivos de su intervención armada en Ucrania son defender a las comunidades de habla rusa a través de la "desmilitarización y desnazificación" del país para lograr que se vuelva neutral.

Tanto Ucrania como los países occidentales han descartado estas razones y las han considerado un pretexto infundado para la invasión que el presidente ruso lanzó el 24 de febrero, por lo que han impuesto un amplio abanico de sanciones destinadas aislar a Moscú.

"Estas sanciones que están siendo impuestas son como una declaración de guerra, pero gracias a Dios no se ha llegado a eso", ha señalado Putin durante una reunión con mujeres de tripulaciones de vuelo de aerolíneas rusas, en un centro de formación de Aeroflot, cerca de Moscú.

Vladímir Putin también se ha referido a la petición del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a la OTAN de declarar la exclusión aérea sobre su país, que ha sido denegada por la Alianza. "Oímos por ahí que es necesario implantar una zona de exclusión aérea sobre el territorio de Ucrania. Hacer esto es imposible desde el propio territorio de Ucrania, solo se puede hacer desde el territorio de algunos Estados vecinos. Pero cualquier movimiento en esa dirección será considerado por nosotros como una participación en el conflicto armado por parte de ese Estado desde cuyo territorio se crean amenazas a nuestro país", ha avisado.

Además, ha advertido acerca de las consecuencias que puede tener una adhesión de Ucrania a la OTAN. “Comenzamos a hablar cada vez más activamente sobre el hecho de que Ucrania será aceptada en la OTAN. ¿Entienden a qué podría conducir esto?”, ha preguntado el líder ruso.

Intervenir en Ucrania, una decisión "difícil"

Putin ha afirmado que la decisión de intervenir militarmente en Ucrania fue "difícil", aunque ha asegurado que las fuerzas de su país prácticamente han eliminado ya la infraestructura militar de su rival. “Lo primero que hicieron (los militares rusos) fue destruir toda la infraestructura militar. Bueno, no toda, pero parcialmente, principalmente almacenes con armas, municiones, aviación, sistemas de defensa antiaérea. Para destruir los sistemas de defensa antiaérea se requiere de cierto tiempo: hay que encontrarlos y después golpear. Prácticamente este trabajo se ha completado”, ha asegurado.

Según ha precisado, no hay reclutas implicados en la operación militar, que se está llevando a cabo únicamente por soldados profesionales. "No hay un solo recluta y no planeamos que lo haya", ha dicho Putin, quien ha añadido que el Ejército cumplirá "con todas las tareas". "No tengo ninguna duda de eso, todo va según lo planeado", ha manifestado.

02.51 min Rusia se enfrenta a la resistencia ucraniana por el control del sur del país

El mandatario ruso ha señalado también que las propuestas de su país para la solución a este conflicto con Ucrania están sobre la mesa de las negociaciones con las autoridades de Kiev, y ha dicho esperar que respondan positivamente. "Uno de nuestros requisitos clave es la desmilitarización, es decir, ayudamos a los ciudadanos y residentes de Donbás buscando el estatus neutral de Ucrania", ha indicado.

Putin ha descartado que se vaya a imponer la ley marcial o declarar un estado de emergencia en Rusia, una medida que solo se impuso cuando existió algún problema interno o alguna amenaza externa. "No pensamos introducir ningún tipo de régimen especial en territorio ruso, actualmente no hay necesidad.