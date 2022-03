Las tropas rusas han reanudado los ataques en Mariúpol y Volnovaja, en el sureste de Ucrania, después de que Ucrania haya denunciado múltiples violaciones del alto el fuego temporal acordado para la evacuación de civiles. El intento de abrir corredores humanitarios ha fracasado de momento en estas dos localidades asediadas.

Según ha informado el enviado especial de TVE, Óscar Mijallo, entre 5.000 y 9.000 ciudadanos de Mariúpol estaban preparados para salir durante las cinco horas de alto el fuego desde las 10:00 (hora local) que prometió el Kremlin en las primeras horas del sábado.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Mariúpol, en la región de Donetsk, alertaba una hora antes del inicio de que la evacuación de que todavía había bombardeos rusos en Zaporiyia, a donde se dirigía la caravana de autobuses y coches. Poco después, han comenzado los combates en los alrededores.

La localidad de este puerto estratégico en el Mar de Azov lleva días asediada, por lo que muchos de los ciudadanos han tenido que volver a refugios en barrios sin luz, calefacción o electricidad bajo las bombas.

Mientras tanto, Rusia ha negado haber violado el alto el fuego y culpa a los nacionalistas ucranianos. Según su versión, la ofensiva se ha reanudado por la tarde "por mostrar Kiev poco interés" en "prolongar el régimen de alto el fuego".

Rusia y Ucrania volverán a negociar este lunes en una tercera ronda de conversaciones para el fin de las hostilidades. El negociador ucraniano David Arakhamiya ha anunciado este sábado la reunión en un post de Facebook, sin dar más detalles, después de que no se haya cumplido todavía el acuerdo de su último encuentro: abrir corredores humanitarios para las ciudades más castigadas.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov , ha respondido que las declaraciones de Zelenski no inspiran optimismo de cara a las conversaciones para poner fin a las hostilidades en Ucrania.

Mariúpol denuncia que Rusia no respeta el acuerdo

Evacuación en autobuses y vehículos particulares

La evacuación estaba previsto que se llevara a cabo en autobuses municipales desde tres puntos de la ciudad y en vehículos particulares, que debían ceñirse estrictamente a una ruta preestablecida, señaló el Ayuntamiento en su canal de Telegram, mientras pedía a los conductores que llevaran en sus coches el mayor número posible de personas.

La evacuación "no es una decisión fácil, pero como siempre he dicho Mariúpol no son ni sus calles ni sus edificios. Mariúpol son sus habitantes, nosotros", dijo el alcalde de la localidad, Vadim Boychenko, en un mensaje a los ciudadanos antes de los incidentes.

Boychenko explicó que la tarea de las autoridades es proteger a la población y cuando la ciudad "se encuentra bajo el fuego inmisericorde de los ocupantes no hay otra decisión que dar la oportunidad a la población de abandonar Mariúpol de manera segura".

En un mensaje en Telegram, el alcalde afirmó que la evacuación permitiría "que comience la restauración de la infraestructura crítica de la ciudad (luz, agua y comunicaciones móviles). También será posible proporcionar a Mariúpol productos y medicamentos esenciales".