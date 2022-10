Un día como hoy, hace 40 años, el Partido Socialista hacía historia con la primera gran victoria de Felipe González en las urnas. Era la primera vez que el PSOE accedía al poder tras el franquismo y nunca desde entonces un candidato al Gobierno ha logrado reeditar la mayoría absoluta conseguida entonces: 202 escaños. Tampoco el récord de permanecer en el poder cuatro legislaturas: casi 14 años marcados por luces y sombras en las que destaca la modernización de una España atrasada, la entrada en la Unión Europea y el referéndum sobre la OTAN, frente al terrorismo de Estado de los GAL, los graves casos de corrupción o las huelgas generales contra las políticas socialistas.

González recuerda muy bien que, aquella noche del 28 de octubre de 1982, se sintió “abrumado” tras conocer el resultado y señala que “había una contradicción entre entusiasmo y terror”. España tenía la amenaza de un golpe de estado tras el reciente intento golpista de 1981 y el terrorismo de ETA golpeaba con crudeza, por lo que aquella noche electoral “la gente podía verlo por televisión, pero en la calle no quería estar”, recuerda en una entrevista en la agencia Efe. “Mi prioridad era la convivencia para que no volviéramos a las andadas” porque, sin ella, todo hubiera resultado “superfluo, reversible e inútil”, apunta. Aun así, la gente acabó echándose a las calles para aplaudir al nuevo presidente frente al Hotel Palace, donde González y Alfonso Guerra (su futuro vicepresidente), cogidos de la mano, saludaban desde una de las ventanas del hotel.

“A España no la va a reconocer ni la madre que la parió” había sido una de las frases que Guerra había pronunciado en la campaña electoral, y que ya forma parte de la historia. Él insistía en que había que ganar “para consolidar la democracia”. Guerra tuvo un papel fundamental en la maquinaria electoral socialista, recuerda en RNE Ignacio Varela, autor de Por el cambio, un libro que lleva por título el lema de campaña socialista en el año 82 y en el que analiza cómo el PSOE pasó del exilio a convertirse en la “apisonadora electoral más formidable de la democracia”: “Ha sido la más eficiente y formidable que ha existido en España. Recuerdo que éramos casi debutantes electorales, pero nos llamaban desde otros países para que les explicáramos cómo hacíamos las campañas”.

Aquello no se volvería a repetir, ni siquiera con González al frente del PSOE los años siguientes. Para llegar a aquellos 202 diputados habían tenido que darse diversos factores. Uno, era la descomposición de la UCD, el partido de Adolfo Suárez. El PSOE venía ya de cosechar una importante victoria en las municipales de 1979, las primeras de la democracia. Y González había consolidado ya un liderazgo fuerte tras su firma en los ‘Pactos de la Moncloa’ de 1977 y con la moción de censura que presentó a Suárez en 1980, que aunque no prosperó, le reafirmó como candidato a La Moncloa.

“Felipe González había cobrado ya muchísima fuerza, tenía un liderazgo que no había existido hasta ese momento y el PSOE entonces ofrecía una alternativa coherente, unida, homologada en Europa y una confianza que arrastró muchísimos votos”, apunta a RTVE.es la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Paloma Román Marugán.

El referéndum de la OTAN y el divorcio con UGT

La convergencia con Europa no fue lo único que el PSOE de González consolidó en sus años de gobierno. Ese mismo año, 12 de marzo de 1986 España votó ‘sí’ en un inédito referéndum sobre su permanencia o no en la OTAN, una consulta que el Partido Socialista había llevado en su programa electoral aunque con un objetivo inicial muy distinto al obtenido: el PSOE era contrario a la Alianza Atlántica. “Los asesores le habían dicho que no convocara el referéndum, que las promesas electorales se las lleva el viento y a veces no se pueden cumplir”, apunta Román.

Sin embargo, González lo tomó como una apuesta personal y pasó a cambiar su postura para pedir finalmente el voto a favor de la permanencia en la OTAN. Entre sus argumentos, vinculó esta cuestión al ingreso de España en la Comunidad Económica Europea y pasó a defenderlo férreamente: "En la Alianza están los países que tienen mayor ejercicio de la soberanía popular del mundo, mayor nivel de desarrollo económico, de democracia, de libertades y de respeto a los derechos humanos y mayor nivel de paz".

Guerra pide el voto a favor de la permanencia de España en la OTAN EFE/J.L.Cereijido

“Ganó el sí por un margen estrechísimo. Fue un triunfo para España pero el PSOE casi llegó sin aliento a esto”, añade la politóloga. En el referéndum participó un 59,4% de la población, de los que votó ‘sí’ un 52,5%.

La directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid apunta que, si bien la corrupción y los GAL son las grandes “sombras” en el PSOE, el ingreso en la OTAN y la huelga general que vivió González en 1988 fueron dos puntos que le pasaron una gran factura a su gobierno. Respecto a esto último, “los sindicatos le cerraron el país, fue una suerte de fuego amigo, sobre todo por parte de UGT, que había sido el sindicato hermano del PSOE”, añade.

Cabecera de la manifestación sindical en Sevilla con motivo de la huelga general de 1988 EFE EFE

El 14 de diciembre de ese año, España entera se paró contra la política laboral del Gobierno por el abaratamiento del despido y la introducción de los contratos temporales para los jóvenes. Fue un seguimiento masivo de la huelga durante 24 horas que implicó incluso el corte de las señales de RTVE y que obligó al PSOE a retirar su reforma laboral y a perder la mayoría absoluta en las elecciones del año siguiente.