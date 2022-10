19:52

Se cumplen 40 años de la victoria del Partido Socialista de Felipe González y en Las Mañanas de RNE hemos hablado con dos figuras que fueron muy relevantes en esos momentos. Carlos Solchaga, ministro de Industria durante el primer mandato del expresidente, recuerda esos días como unos momentos en los que, más allá del impulso reformista por el que se veían movidos, el país venía marcado por unas circunstancias “muy especiales” con una peseta devaluada, una subida de los precios del petróleo muy significativa, una industria eléctrica quebrada y con unas instituciones democráticas “todavía poco sólidas”: “El Gobierno se sentía más impulsado que nunca a hacer una serie de reformas y a modificar las instituciones porque las circunstancias así lo exigían”, ha señalado.

Ignacio Varela, autor de: “Por el cambio, 1972-1982: Cómo Felipe González refundó el PSOE y lo llevó al poder”, considera imposible que se repita una mayoría tan significativa como ocurrió entonces, pero rechaza que este sea el motivo por el que no se logra llegar a acuerdos que busquen realizar cambios estructurales, como tampoco cree que sea culpa de la pluralidad política: “Es imposible abordar cambios de fondo si no se activa algún tipo de mecanismo de concentración trasversal y si no hay lealtad institucional”, indica, y añade: “En España polarización es sinónimo de paralización”.

Varela critica que el PSOE actual “se ha contagiado mucho más de populismo que Podemos de social democracia”, y aunque remarca que no considera el "centrismo" como un movimiento político, si lo ve un punto en el que “confluyen el deseo de la mayoría con la necesidad del país”, un lugar desde el que, a su parecer, gobernaron tanto Felipe González como Aznar en algún momento de su carrera.