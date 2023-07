En octubre de 2016 el PSOE se abrió en canal y Pedro Sánchez fue empujado hasta la dimisión por, entre otras cosas, decir 'no es no' a la abstención del PSOE para facilitar la investidura de Mariano Rajoy. El final de esa historia es bien conocido: Sánchez salió defenestrado de Ferraz y los socialistas finalmente decidieron que la mejor solución al bloqueo en ese momento era facilitar el gobierno del PP, tras la repetición de elecciones y sin una mayoría absoluta de los 'populares'. Rajoy fue investido presidente en un pleno histórico en el que unos cuantos diputados díscolos se mantuvieron en el 'no' al PP. Vox no era un actor político a tener en cuenta en 2016 y el PP no sumaba con nadie.

El recuerdo del caos político que se vivió por aquellas fechas resuena esta semana cuando el PP poco a poco va introduciendo la variable de la abstención en la conversación electoral de estos días previos al arranque de campaña. El líder y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, lanzó la idea de forma solemne en su acto de presentación del programa electoral: si gana las elecciones, pero no consigue la mayoría absoluta, pedirá a Sánchez "o al futuro líder del PSOE" que se abstenga y le "deje gobernar".

Y añadió: si recibe un 'no' llamará "a todos y cada uno de los barones socialistas para que le convenzan". Precisamente fueron los 'barones' los que en 2016 empujaron al PSOE a abstenerse para salir del bloqueo institucional.

Feijóo metió más el dedo en la llaga en su intervención de este martes para decir que "prefiere el modelo de socialismo de Felipe González", que horas antes se había posicionado a favor de que "gobierne la lista más votada, cuando no haya otra opción" y "sin pedir nada".

El PP busca ahora alejarse lo que puede de Vox tras las críticas de entreguismo a la formación de Santiago Abascal por el acuerdo cerrado en horas para gobernar juntos en la Comunidad Valenciana y por haber "haberse tragado sus palabras" (concretamente las de la líder del PP en Extremadura, María Guardiola) para formar un gobierno de coalición en esta comunidad.

El PSOE habla de "desesperación" del PP y Vara lo ve "indecente" Horas antes de que Feijóo lanzase directamente esta cuestión al PSOE, la primera vez que lo hace de forma tan clara, Sánchez se había referido a esa posible abstención del PSOE para facilitar la investidura de Feijóo, si este gana, tal y como vaticinan todas las encuestas. Así están las encuestas: el PP ganaría pero la mayoría absoluta con Vox se estrecha y el PSOE sube ligeramente DatosRTVE En opinión de Sánchez, Feijóo ya ha elegido su modelo de gobierno al reconocer que ve "lógico" que si el PP necesita el voto afirmativo de Vox en una investidura le permita la entrada al Gobierno- tal y como ha hecho en Extremadura o en la Comunidad Valenciana-. Fue la primera vez que Feijóo reconoció de forma clara que si necesita a Abascal sí o sí para gobernar le dará la mano. Pero ahora lanza la vía de la abstención del PSOE. El líder socialista ha recordado, además, que él pidió gobernar en solitario en 2019 antes de la repetición electoral tras la que alcanzó un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos y entonces el PP "votó en contra sistemáticamente". El PSOE echa en cara al PP que plantee la abstención de los socialistas cuando ellos ni la contemplaron entonces, en la misma línea que critican que desde Génova se cargue constantemente contra los pactos parlamentarios del Gobierno con EH Bildu, pero el PP haya votado 'vo' a casi toda la agenda legislativa de Sánchez. En este sentido, Sánchez dijo este martes, en una entrevista en Telecinco, que hay que diferenciar gobiernos de coalición entre PP y Vox "con cargos de Vox, concejales de Vox y consejeros de Vox" de "acuerdos puntuales" en el Congreso con Bildu y otras fuerzas políticas para "avanzar en derechos sociales". Sánchez se define como un "político limpio" y descarta abstenerse para que Feijóo gobierne en solitario ROCÍO GIL GRANDE Desde Moncloa ven "desesperación" en la llamada de Feijóo a los 'barones' socialistas y creen que el PP se está poniendo "nervioso" ante la tendencia favorable para el PSOE que están tomando las encuestas en las últimas semanas, añaden. De momento, un primer 'baron', Guillermo Fernández Vara, que dejará el cargo en el PSOE de Extremadura en los próximos meses, ha tachado de "indecencia" la intención del líder del PP de convencer a los líderes territoriales y traten de forzar esa abstención. "Que diga eso quien ha pactado con Vox en Extremadura me parece una indecencia. Lo de la derecha en este país es una broma. Que apelen a la conciencia de los socialistas cuando ellos pactan con la ultraderecha sin respetar la lista más votada, me parece una broma", ha lamentado. Este debate ya surgió cuando el PP ganó las elecciones en Castilla y León y pidió al PSOE que le dejase gobernar en solitario. Entonces el propio Sánchez dijo que si "rompían todos los pactos con Vox en toda España" se "sentaría a hablar". Se refería entonces a los acuerdos de investidura (que no de gobierno) que PP y Vox tenían firmados en la Comunidad de Madrid, Murcia y Andalucía en ese momento. Ahora el PP ha ido a más y ya gobierna en coalición en tres comunidades, en 140 ayuntamientos, por lo que el PSOE habla de "hipocresía" al pedir un pacto nacional entre PP y PSOE cuando se extienden por todo el territorio los acuerdos con la extrema derecha.