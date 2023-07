El candidato de Vox a las elecciones generales, Santiago Abascal, ha criticado las palabras del lunes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró que gobernaría en solitario si superaba los 150 diputados. Feijóo "ha cambiado el sistema de mayorías en España y ha dicho que ahora se gobierna con mayoría absoluta a partir de los 150 diputados", ha señalado este martes en un foro organizado por El Debate en Madrid.

"Veo algo despistado al candidato del Partido Popular; de hecho, ha empezado a legislar y a emitir decretos antes de ganar las elecciones y es algo preocupante", ha apuntado Abascal. "Es un gran error comparecer a unas elecciones asumiendo que uno es el ganador", ha agregado, y ha recomendado a Feijóo que "se centre y que esté a lo importante", que es "echar" a Pedro Sánchez de la Moncloa.

El líder de Vox ha asegurado también que no habrá un bloqueo institucional tras las elecciones del 23 de julio si de su partido depende, aunque ha avisado repetidamente a Feijóo de que necesitará a Vox para tener mayoría suficiente. No obstante, al ser preguntado por la posibilidad de que no haya pacto y se dé un bloqueo, ha subrayado: "No va a ser por nuestra parte, desde luego".

El lunes, Feijóo situó en 150 diputados -"más escaños que la izquierda"- el límite para plantear un Ejecutivo en solitario. Según destacó, "su criterio" en los pactos autonómicos con Vox es que "forme parte del gobierno" en aquellos sitios donde el PP necesite sus votos, como Extremadura o la Comunidad Valenciana.

Un referéndum para cada asunto importante Abascal ha abogado por convocar un referéndum para cada asunto importante, entre ellos sobre inmigración y energía, una propuesta que lanzó ya hace cuatro años. Ha indicado que en la cuestión del aborto nunca se pondrán de acuerdo con el PP, siendo "un asunto capital", aunque no una línea roja. Y ha criticado a Feijóo por dar por hecho que aceptará un aumento de los peajes de autopistas y ha remarcado que Vox no aceptará los acuerdos que haya tenido Sánchez "con los burócratas de Bruselas".