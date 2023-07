10:16

Elizabeth Duval, portavoz en materia de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI de Sumar ha estado en 24 horas de RNE. Ha afirmado que algunos aspectos de la 'ley trans' "no se han explicado bien", como la distribución de competencias, refiriéndose a Sanidad o Educación. En este sentido ha insistido sobre la ley del 'solo sí es sí': "Faltó pedagogía y no hemos sabido resaltar suficientemente aspectos de la ley importantes como los centros de crisis o las medidas a favor de la libertad sexual", ha argumentado.

No obstante, Duval ha dicho que no está de acuerdo con que el feminismo se divida a través de las leyes: "Ahora mismo tenemos en frente a negacionistas de los derechos de las mujeres y de la violencia de género", ha sostenido. Sobre las distancias con Irene Montero, la actual portavoz de Sumar en materia de feminismo e igualdad ha exlicado que desde su plataforma han asumido "buena parte del ministerio de Igualdad" y que defiende la mayoría de avances en igualdad y feminismo en esta legislatura, aunque ha puntualizado: "El feminismo no se trata solo de una ruptura de techos de cristal, es también ocuparse de quién recoge los cristales rotos y de los que tienen que limpiarlos", ha sentenciado.