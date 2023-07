PSOE: “Este viaje no puede terminar aquí”

“Adelante” es el lema de los socialistas para un spot de campaña que apela a la emoción y a una “España que “cuida, que protege y avanza mientras unos retroceden, odian y destruyen”. El PSOE es el único que no cuenta en su vídeo con la imagen de su candidato, Pedro Sánchez. La pieza comienza con una mujer joven que habla del camino recorrido hasta la fecha: “Conozco este camino, yo era tan solo una niña. Me lo enseñaron mis padres, lo tejieron las vecinas, lo construyeron los pueblos”. El PSOE lanza la idea de que se ha llegado “muy lejos” en avances y en derechos para la sociedad, mientras se entremezclan imágenes de mujeres de distintas generaciones (una abuela con su nieta) o de una marcha del orgullo LGTBI.

“Hemos defendido lo que pensamos, lo que sentimos”, prosigue la narradora. Reivindica los avances por las pensiones de los mayores, por “el futuro de nuestros jóvenes” con empleos “dignos” o salarios mínimos garantizados. “A pesar de los baches del camino dijimos ‘ahora’ y fue un sí” a políticas del bienestar, a familias obreras o a las madres. “A la dignidad y a la memoria”, continúa. “Hemos visto un país, el de nuestros abuelos, salir del terror y del miedo”. Por todo, el vídeo termina con este mensaje: “Sabemos que este viaje no puede terminar aquí”.

A mitad de campaña, el PSOE lanzó otro vídeo dirigido a las mujeres, por todas aquellas “que no pudieron cumplir sus sueños” ni “decir lo que pensaban” y que siguen “luchando por avanzar y ganar en derechos”. El mensaje es claro: “Para no regresar a una época oscura y de silencio y seguir adelante, el 23J vota PSOE”.

