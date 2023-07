Campos (NC): "Se ha demostrado que si no estamos nos olvidan"

Entrevista en La hora de la 1 de TVE a Luis Campos, candidato de Nueva Canarias al Congreso. "Se ha demostrado históricamente que si no estamos nos olvidan", ha señalado, y ha reivindicado que en la última legislatura fueron "decisivos para conseguir algunas de las conquistas más importantes de la historia reciente de Canarias", como la bonificación del 75% del transporte aéreo y marítimo. Asegura que se sentiría más cómodo pactando con las fuerzas progresistas pero no ha cerrado la puerta a apoyar una investidura del PP. Pero, eso sí, ha puesto como línea roja pactar con Vox. "No pactaremos bajo ningún concepto con la extrema derecha, jamás nos sentaremos para conformar gobierno o para apoyar alguna de sus iniciativas, pero tampoco a quien les lleven al Gobierno", ha afirmado, en alusión el PP.

Foto: EFE/ Quique Curbelo