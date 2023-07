08:07

Aitor Esteban, candidato del PNV por Bizkaia ha confesado en Las Mañanas de RNE que es necesaria “una voz de Euskadi en Madrid” para que sea capaz de llevar “la visión concreta de una mayoría de la ciudadanía vasca” y llevar temas que si no, “no serían objeto de discusión” y considera que van a tener un respaldo importante. Aitor Esteban ha asegurado que “la derecha utiliza a ETA para intentar hacer una imagen de extremo hacia sus máximos opositores políticos” y hacer que la gente “pueda verlos como en posiciones extremas, pero esta utilización evidentemente repugna y molesta a las víctimas.” Y añade que también era innecesario que en las elecciones del 28M “miembros de ETA vayan en las listas.” Ha dicho que julio “no es el mejor para la demoscopia”, pero que no hay que perder de vista “que estas no son unas elecciones presidenciales, unas elecciones para que la gente elija quién va a representarles los próximos cuatro años.” Ha recalcado que “desde luego con Vox nosotros nada”, pero también ha insistido en que no son “la muleta de nadie”, y le preocupa también cosas del programa del PSOE.