Feijóo califica de "divorcio duro" el caso de violencia machista por el que condenaron a un candidato de Vox

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido como "divorcio duro" el caso de violencia machista por el que fue condenado el que fuera candidato de Vox a la Generalitat Valenciana, Carlos Flores.

En este punto, Feijóo ha señalado, en declaraciones a la Cadena Ser, que si el PP no estuviera "protegiendo la violencia machista" no habría propuesto la "dimisión o renuncia al acta" de Carlos Flores. Y ha reiterado que no hay "una sola coma del acuerdo" que han cerrado el PP y Vox en la Comunidad Valenciana que "cuestione la violencia machista", después de que ese pacto hable expresamente de la violencia intrafamiliar en la que pone el acento la formación de Santiago Abascal.

El líder 'popular' ha destacado que todo esto empezó porque el PP dejó claro que no podían firmar un acuerdo con el candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Flores, "alguien que está condenado por violencia verbal" hace "20 años". Según ha añadido, su partido defendió cambiar de interlocutor en esas negociaciones y que "no forme parte del Parlamento de la Comunidad Valenciana".

"Hace 20 años, es verdad. Es un catedrático de Derecho Constitucional, es verdad. Ha cumplido la sanción, es verdad. Se ha producido hace 20 años, es verdad. Tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su ex mujer", ha declarado en declaraciones a la Cadena Ser.

FOTO: Thomas COEX / AFP