A raíz del posicionamiento de Coalición Canaria, que se abre a negociar la investidura de Feijóo tras descartarse la entrada de Vox en el Gobierno, el PP asegura que trabaja en recabar 172 escaños. Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, ha explicado que el Rey tendrá que "escuchar a todos los portavoces y después tomar la decisión que le parezca oportuna", en relación al candidato a presidente del Gobierno que se presente a la investidura en el Congreso.

Royo ha añadido que si a Felipe VI le comunican que no hay ningún candidato con mayoría clara de investidura "tendría que designar a Feijóo". Sobre la situación actual de Puigdemont ha asegurado que "no ha huido de la justicia" y en relación a la amnistía ha asegurado que "es perfectamente posible" porque "no hay ningún artículo de la Constitución que lo impida".