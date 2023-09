El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha dicho que el PP "se boicotea a sí mismo" al "manifestarse" contra un posible gobierno socialista a tan solo "cuatro días de la investidura" del líder de su propio partido, Alberto Núñez Feijóo.

"Hoy se están manifestando en contra de un gobierno socialista, pues lo siento va a haber un Gobierno socialista", ha aseverado durante la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavà, Barcelona, un enclave muy simbólico, ya que esta jornada el PP ha congregado en Madrid a miles de personas en contra de la posible amnistía de los líderes independentistas catalanes y para apoyar la investidura de Feijóo, que tendrá lugar este martes y miércoles.

"A esta hora, (el PP) debe estar celebrando por todo lo alto que le quedan cuatro días para que Feijóo pierda la votación", ha ironizado Sánchez sobre el acto, para después criticar que "digan que se manifiestan por la igualdad de los españoles", cuando "el PP votó en contra del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o revalorizar las pensiones". "La igualdad que está en riesgo es la de las mujeres y los hombres con los pactos con Vox", ha dicho Sánchez, arremetiendo así contra la formación de Abascal, uno de los mayores apoyos de Feijóo para la investidura, junto a UPN y CC.

El presidente del PSOE, que prevé fallida la investidura de Feijóo al contar solo con 172 de los 176 votos necesarios en el Congreso, necesita los votos de ERC y Junts para presentar su candidatura a la presidencia, algo para lo que los partidos catalanes piden una amnistía para los políticos del procés y avanzar en el referéndum para la independencia. El presidente socialista también precisa del apoyo de Sumar, en el que Podemos ya ha pedido que Irene Montero siga al frente de Igualdad; de EH Bildu, del PNV, que celebra este domingo el Alderdi Eguna, el Día del Partido vasco; y del BNG, que pide beneficios para Galicia.

Pide que el PP no apele al "transfuguismo"

En su intervención, Sánchez también ha criticado que desde el PP se apele "a la peor de las corrupciones" que, a su juicio, es "el transfuguismo", es decir, que un diputado de la formación socialista cambie su voto en la investidura. "Vemos a Feijóo apelar al transfuguismo. Van de mal en peor" ha dicho tras recordar la trama Gürtel y a su antiguo rival político Pablo Casado, al que dice "echaron por denunciar un caso de corrupción" en la Comunidad de Madrid, en referencia a las comisiones recibidas por el hermano de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia.

Sobre la presidenta madrileña, ha hecho referencia a su petición de convocar elecciones. "Cuando se vota, piden elecciones. No escuchan, no entienden lo que pide la ciudadanía", ha afirmado y ha insistido en una acusación que se lanzan ambos bandos desde hace meses: la de "no respetar el resultado de las urnas". "La propuesta de Feijóo y Abascal fracasó el 21J y se van a abrir cuatro años más de avances", ha asegurado, pese a que su candidatura también se prevé compleja.

Para conseguir llegar a su investidura, Sánchez ha defendido que "buscará votos hasta debajo de las piedras", una consigna que ha repetido en las últimas semanas, en una posible alusión a las polémicas negociaciones con los partidos independentistas y sus exigencias. Ha dicho, no obstante, que su "propuesta para los catalanes" es "seguir avanzando en derechos y convivencia" a través del diálogo y con la Constitución española "como marco".

El líder del PSC, Salvador Illa, ha considerado, por su parte, que es "extraño, sorprendente e inaudito" que, "a pocas horas" del debate de investidura de Feijóo, en el PP se "dediquen a congregar manifestantes en lugar de buscar apoyos". "Es el momento de las instituciones, no es el momento de las manifestaciones", ha dicho en un discurso previo a la intervención de Sánchez y tras el agradecimiento de la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, por "todo lo que está haciendo" el presidente socialista en funciones en Cataluña.