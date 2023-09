El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha negado haber pactado la amnistía con ERC, como había afirmado el líder de los republicanos, Oriol Junqueras. "Las conversaciones pueden ser discretas, pero los acuerdos son transparentes", ha señalado Sánchez este miércoles en una rueda de prensa desde Nueva York, donde participa en la reunión de la Asamblea General de la ONU, en referencia al pacto para la Mesa del Congreso alcanzado con Esquerra en agosto.

Preguntado sobre cuáles es su posición respecto a la ley de amnistía para los encausados por el 'procés' que reclama Carles Puigdemont para apoyar su hipotética investidura, ha evitado responder directamente y ha asegurado que será "coherente con la política de normalización y estabilización de la situación política en Cataluña" que ha llevado a cabo su Gobierno en los últimos cinco años. "Y ya estoy diciendo mucho", ha añadido al respecto.

Esta política, ha defendido el jefe del Ejecutivo, ha sido respaldada en Cataluña. "La sociedad ha dicho sí a la política de reencuentro que hemos tomado estos cinco años", ha señalado, poniendo como ejemplo que el PSC que dirige Salvador Illa haya sido el partido más votado en las últimas elecciones generales. "Nosotros tomamos las riendas de este país en 2018 en una sociedad traumatizada por un desgarro de 2017, una crisis institucional como no se había vivido en 40 años", y desde entonces han tomado "decisiones arriesgadas e incomprendidas" como los indultos a los líderes del 'procés' en 2021.

Sánchez no prevé elecciones y dice que hablará claro sobre la amnistía tras ser candidato

Evita avanzar las líneas rojas para pactar su investidura

El también secretario general del PSOE no ha querido avanzar cuáles son las líneas rojas de su partido para pactar su posible investidura con sus aliados parlamentarios, ya que ahora es el "momento" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien se someterá a su investidura la próxima semana, y por tanto él no hablará hasta que este no "fracase" este intento y Felipe VI le designe a él eventualmente como candidato.

"Ahí hablaré con total franqueza, con total transparencia, sobre cuáles van a ser las líneas maestras de una hipotética administración liderada por el PSOE. Todo lo que tenga que decir lo diré en el momento en el que sea designado candidato a la investidura por el jefe del Estado", ha señalado. En otro momento, al ser repreguntado si el líder de ERC miente, ha contestado: "No voy a entrar".

En la rueda de prensa, Sánchez también ha cargado contra el PP, a cuyos cargos ha criticado por "elevar a los altares" a algunos dirigentes del PSOE "de ayer", que en tiempos pasados eran a los mismos que "ponían en la diana", en referencia a Felipe González y Alfonso Guerra. "Yo sé que al Partido Popular de hoy no le gusta el PSOE de hoy, como al PP de ayer no le gustaba el PSOE de ayer. Es decir, al PP nunca le gusta el PSOE", ha subrayado.

Asimismo, se ha referido también al acto convocado por el Partido Popular para el próximo domingo 24 de septiembre en rechazo a la amnistía insistiendo en que "podrán armar mucho ruido pero tenemos muy claro de qué va esa concentración", ha apostillado.