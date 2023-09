9:18

"No creo que Esquerra y Junts estén pensando en una repetición electoral. No lo entendenría nadie", asegura Urtasun. Además, preguntado sobre si son partidarios de una amnistía, admite que los 'comunes' votarán en contra de poner una línea roja en la investidura de Pedro Sáncehz sobre el referéndum. "No nos parece bien que se ponga como un elemento condicionante. Pero vamos a votar a favor de la amnistía", dice.