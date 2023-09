El Congreso de los Diputados ha vuelto a dar un 'no', esta vez definitivo, al líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que no ha obtenido la mayoría simple necesaria en esta segunda y última votación de su investidura. Abocado al fracaso, los tres días de pleno han servido para evidenciar que el 'popular' no contaba con más apoyos que los de su propio grupo, que ha cerrado filas con su líder, y los de Vox, UPN y Coalición Canaria.

La sesión de este viernes ha sido breve, muy rápida y con una votación que ha dado el resultado de 172 votos a favor para Feijóo y 177 en contra de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG y un voto nulo, el del diputado de Junts Eduard Pujol que ha dado un 'sí' a Feijóo tras una equivocación.

Fracasada la investidura de Feijóo, la pelota pasa ahora al tejado del PSOE. La próxima semana, el lunes y el martes, se celebrará una nueva ronda de consultas que terminará, previsiblemente, con la designación de Pedro Sánchez como candidato y, ya sí, comenzará una negociación de forma oficial, que apunta a muy dura y muy difícil, con la fecha límite del 27 de noviembre para fraguar una mayoría parlamentaria. Si no, elecciones generales el 14 de enero.

La de Feijóo ya se ha convertido en la cuarta investidura fallida de la actual democracia. Sánchez salió del Congreso con una investidura fracasada en dos ocasiones en los años 2016 y en 2019, y Mariano Rajoy perdió la votación también en 2016.

Feijóo sube el tono contra Sánchez y le pregunta: ¿amnistía y referéndum, sí o no?

En una corta intervención de 10 minutos, y muy consciente de que no tenía que convencer a nadie para que le apoyara porque no existía posibilidad alguna de que así fuera, Feijóo ha vuelto a cargar contra Sánchez, con mayor dureza que días anteriores, por las "cesiones" que, da por hecho, hará a los partidos independentistas para ser presidente.

Tras volver a reivindicar sus "principios" y presumir de "no faltar a la palabra", ha afirmado que a partir de ahora "no quedan salidas honrosas" a la situación: o un "engaño" a los ciudadanos con un gobierno de Sánchez sostenido por los secesionistas o la repetición electoral. Muy duro, ha acusado al PSOE de "degradación política y moral".

Le ha pedido "valentía" y le ha instado a "no esconderse" y a salir al Congreso para dejar claro si aceptará o no las exigencias de ERC y Junts, que en las últimas horas han elevado la apuesta y, además de la ley de amnistía, que dan por hecha, han acordado no apoyar a Sánchez "si no se compromete" a trabajar por un referéndum de autodeterminación.

"¿Amnistía sí o no?, ¿referéndum sí o no? Yo lo tengo claro, ¿y usted?" le ha espetado desde la tribuna, para dejar claro también al PSOE que no pida al PP su abstención para una investidura de Sánchez cuando se han negado a dársela al partido "más votado por los españoles".

Y en una referencia a las llamadas constantes hechas por el PP a los diputados socialistas para que cambiaran el sentido de su voto y dieran su apoyo a Feijóo, ha dicho: "Le pido a todos ustedes que no sean tránsfugas, tránsfugas de sus votantes, no sean tránsfugas de la transición española, no lo sean, no merece la pena serlo, no sean ustedes tránsfugas de una España en la que los ciudadanos libres e iguales".