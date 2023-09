El diputado del PSOE y exalcalde de Valladolid Óscar Puente ha vuelto a dar la réplica a Alberto Núñez Feijóo (PP) en el debate de investidura este viernes, en el que el 'popular' ha fracasado en segunda votación. Le ha acusado de “manosear” las instituciones para “coronarse” como líder de la oposición. Ha sentenciado con dureza que “un hombre de Estado no pisotea los símbolos del Estado”, y ha hecho una ligera mención a la amnistía al asegurar que los socialistas seguirán “trabajando para recuperar para la política a quienes se excluyeron de ella”.

Puente ha reprochado en todo momento al candidato ‘popular’ su “respeto nulo” a las instituciones con un debate de investidura cuyo único objetivo ha sido “acaparar el foco” de la política nacional durante un mes “de desgaste” para salir reforzado. “Por fin un líder de la oposición hecho y derecho”, ha ironizado el socialista, que ha proseguido asegurando que “ya es líder y azote de Sánchez, que es la fuente de todo mal”.

“Usted se muestra ahora satisfecho, fenomenal”, ha proseguido Puente, después de que Feijóo haya posado con todos diputados y senadores del Partido Popular a las puertas del Congreso. “Quien no se consuela es porque no quiere”, ha espetado.

Puente le ha reprochado que exiga "cortesía parlamentaria" cuando los 'populares' son "profundamente desleales" con la Constitución y las instituciones. " El rey, el Parlamento y el presidente del Gobierno tenían que ponerse a su servicio para que alcanzase su objetivo personal", ha añadido, al tiempo que ha señalado que "no hay símbolo ni institución de nuestra democracia" que Feijóo "no haya estado dispuesto a utilizar, manosear o socavar" para "reforzar su liderazgo interno".

Puente, que ha sufrido un incidente en el AVE con un pasajero al viajar a Madrid para votar en la investidura, ha reprochado al líder del PP que exija a Sánchez participar en esta “farsa” para tener un “bautizo completo” como líder de la oposición. Y es que Feijóo, minutos antes, ha pedido "valentía" al presidente del Gobierno en funciones para que se pronuncie sobre la amnistía y el referéndum: "Yo digo no, ¿y usted?".

A partir de entonces, ha cargado con dureza contra la forma “desleal” de Feijóo de “usar” la Corona para "coronarse" líder de la oposición con su “simulacro” de investidura, a la que el PSOE no se iba a “prestar”, aludiendo así al rechazo de Sánchez de participar en todo el debate. Sánchez, de hecho, solo se pronunció este jueves sobre la investidura de Feijóo en su intervención ante el grupo socialdemócrata europeo para criticar su “falta de proyecto” y asegurar que habrá gobierno de coalición “en poco tiempo”.

Sumar llama "mentiroso" y "soberbio" a Feijóo: "¿Por qué no admite su derrota?"

Desde Sumar, aliados del PSOE en el Gobierno de coalición, ha intervenido de nuevo su portavoz, Marta Lois, quien ha elevado el tono contra Feijóo, a quien ha reprochado que "insulte" a los ciudadanos con la "gran mentira" de su investidura: "Usted sabe que no es presidente porque no tiene los votos (...) ¿Por qué se empeña en tomarnos el pelo? ¿Por qué no admite su derrota?".

07.04 min Sumar acusa a Feijóo de "mentir": "Usted no es un hombre de Estado, es el perdedor de las elecciones"

Ha proseguido asegurando que la investidura es una "tomadura de pelo" porque buscó apoyos "incompatibles" como Vox y el PNV, y le ha llamado "soberbio", "mentiroso" y "cínico".

Muy crítica con el 'popular', ha asegurado que "no es un hombre de Estado" sino "el perdedor de las elecciones": "Tengo que reconocerle que es un buen mentiroso, pero el cinismo político no cambia la realidad. Ha mentido sobre innumerables cuestiones: sobre los datos del paro, sobre el IPC, sobre las quiebras empresariales, sobre el desempleo, sobre las pensiones...".

Es más, ha reprochado que en campaña prometiera derogar las políticas del Gobierno de coalición pero en el debate haya avalado, a su juicio, buena parte de las medidas del Gobierno e incluso del programa político de Sumar. Y es que Feijóo abogó por subir más el salario mínimo.

"Estoy segura de que muchas más fuerzas políticas de esta cámara lo avalarán", ha enfatizado Lois. Pero ha incidido en que Feijóo no puede ser investido porque está "atado de pies y manos" a la "ultraderecha de Vox" con los que gobierna en comunidades, si bien le reconoce que tiene "buena puesta en escena" para aparentar cierta moderación.

Lois ha asegurado que España no necesita "ni su arrogancia" ni a la "derecha más reaccionaria", sino más libertades y un Gobierno progresista que impulse avances como la regulación del precio del alquiler. Finalmente, ha reprochado a Feijóo que no le dé "vergüenza" no haber querido declarar su salario como líder de su formación y le receta que se quede con su "soberbia, su rabia e incluso su superioridad moral". Con todo, le ha deseado "suerte" en la oposición.

Mientras, fuentes de Moncloa siguen sin aclarar qué fechas barajan para una eventual investidura de Pedro Sánchez o si prefieren que sea a finales de octubre o ya en noviembre. Inciden en que, cuando Sánchez reciba el encargo del rey, se pronunciarán al respecto.

Desde el PSOE, eso sí, dejan claro que “no cabe en la negociación” el referéndum, después de que ERC y Junts hayan acordado exigir a Sánchez dar pasos hacia el mismo como condición indispensable para apoyar su investidura, más allá de una amnistía. “El perímetro y de lo que se habla está claro”, han zanjado.