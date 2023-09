El diputado socialista Óscar Puente ha sido empujado e increpado por un pasajero cuando iba a coger el AVE desde Valladolid a Madrid para votar en la investidura de Alberto Núñez Feijóo, un incidente por el que ha requerido la intervención de la Policía y que ha retrasado la salida del tren varios minutos. Hechos por los que ha interpuesto denuncia.

Los hechos, adelantados por El Norte de Castilla, ocurrieron a primera hora de la mañana y han sido confirmados por el propio Puente a los medios a su llegada al Congreso de los Diputados para votar en la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

"Cuando iba a coger el tren, un señor me lo ha intentado impedir y he tenido que llamar a la policía", ha afirmado Puente. Según fuentes socialistas a Europa Press, un hombre empezó a increpar a Puente mencionando al expresidente catalán Carles Puigdemont y en un momento dado, antes de subir al tren, esta persona arrinconó a Puente contra un vagón. El presunto agresor, además, grabó lo ocurrido con su móvil que después subió a redes sociales.

“Óscar Puente denunciará al pasajero que le ha increpado en el AVE: "Trataba de acceder a mi asiento en el tren y un señor me lo ha impedido. No quiero responsabilizar a nadie de lo que son actuaciones de una persona concreta" https://t.co/QpvVZdYZ5T #InvestiduraRTVE29s pic.twitter.com/Ila9bTjvdD “

El PSOE exige a Feijóo el cese de Miguel Tellado (PP) por "justificar" la violencia

Sobre este incidente se ha pronunciado en la red social 'X', antiguamente Twitter, el vicesecretario de organización del PP Miguel Tellado. Ha asegurado que los socialistas "ya no pueden salir a la calle" y ha opinado que "por eso" el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "viaja en Falcon". "Son matones de patio de colegio, el nivel de chulería y agresividad de este PSOE es intolerable", ha escrito.

“El PP justificando la violencia y la intimidación en el parlamento. pic.twitter.com/R0qLnfEWGE“ — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 29, 2023

Le ha respondido el propio Puente en Twitter, citando el mensaje de Tellado. Ha criticado que el PP "justifique" la "violencia y la intimidación" en el Parlamento (Tellado es diputado 'popular'). Posteriormente, en otro mensaje, ha dicho esperar que Tellado, a quien ha calificado como "este señor", deje su acta de diputado "esta misma tarde".

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha exijido al PP el cese inmediato de Tellado porque "justificar la violencia y la intimidación es inadmisible en política y en democracia contra el diputado socialista Oscar Puente, según ha señalado.

“Si no respetan las instituciones, ¿Cómo pretender que no alienten la amenaza y la intimidación? No permitiremos que la violencia forme parte de la política de este país”, prosigue. El comunicado expone además que Cerdán ya había denunciado el jueves la “política basada en el desprecio y el odio hacia todo aquel que no piense como ellos” ante el rechazo de la presidenta de las Cortes de Vox en Aragón a dar la mano a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero.