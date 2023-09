Debate de investidura: Sumar acusa a Feijóo de "mentir"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha intervenido de nueva en esta última sesión del debate de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, para ratificar su voto en contra. La portavoz de Sumar ha comenzado acusando a Feijóo de ·"desprecio" en su intervención" y le ha espetado: "Usted ha venido aquí básicamente a eso, a mentir a España y también a mentirse a usted mismo". Marta Lois ha dicho que Feijóo no es presidente porque los votos que necesita "no son compatibles entre sí" y le ha preguntado "por qué no admite su derrota" y le ha preguntado si va a apoyar también la "subida del salario mínimo" en la oposición.

Foto: JAVIER SORIANO / AFP.