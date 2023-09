El Parlament catalán ha aprobado este viernes una moción presentada por ERC y Junts para condicionar la investidura del próximo presidente del Gobierno a un "compromiso" para avanzar hacia un referéndum. Los dos grandes partidos independentistas han logrado finalmente la abstención de la CUP, que no estaba garantizada en un primer momento, lo que ha permitido alcanzar la mayoría necesaria para que esta iniciativa salga adelante.

El texto acordado por republicanos y posconvergentes, y que se dio a conocer el jueves, insta al Parlament a dar su aval para que los partidos catalanes no apoyen la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, si "no se compromete a trabajar para hacer efectivas las condiciones" para celebrar un referéndum de autodeterminación.

Es la primera vez desde que comenzaron las negociaciones para una posible investidura de Sánchez que Junts y ERC acuerdan unas condiciones conjuntas para esta negociación. Los dos partidos elevan así la presión sobre el candidato socialista, ya que hasta ahora la exigencia de la amnistía era la que había centrado el debate, y el referéndum había quedado en un segundo plano.

ERC y Junts acuerdan no apoyar la investidura de Sánchez si no "se compromete a trabajar" para un referéndum

Durante el debate, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha celebrado haber "forjado un acuerdo con la mayoría independentista" de la cámara autonómica. Se ha reafirmado en que "es necesaria una ley de amnistía que acabe con la judicialización" y la ha considerado "imprescindible como punto de partido" para solucionar el "fondo del conflicto", lo que solo se logrará con la "autodeterminación". "Estas son las condiciones para abrir la legislatura española", ha señalado, y ha defendido que "un referéndum no es divisivo, votar no es ruptura".

Se aprobará otra moción a favor de la amnistía

También saldrá adelante otra moción, en este caso acordada por Junts, ERC y la CUP, en la que se defiende la necesidad de una ley de amnistía "para dejar sin efecto lo tipificado como infracción penal o administrativa en relación a la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación de Cataluña".

Este texto insta al Govern a "sumarse al esfuerzo colectivo para la aprobación de esta ley" y a "hacer un seguimiento proactivo de su aplicación de forma inmediata a su aprobación". Piden partir de la iniciativa parlamentaria presentada en el mismo sentido por los partidos independentistas en el Congreso en 2020, que no salió adelante.

Los comunes votarán a favor de esta iniciativa, pero no de la primera en la que se pide avanzar hacia un referéndum. Contra esta también votará en contra el PSC, que ha sido muy crítico con esta reivindicación del independentismo. "Por el camino de ahondar en la ruptura no estaremos los socialistas", ha asegurado este viernes el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, quien no descarta una repetición electoral. "Si hay que ir a elecciones, iremos", ha asegurado.

También han sido duros contra la postura de los independentistas desde Sumar. El portavoz del partido, Ernest Urtasun, se ha mostrado convencido de que la investidura de Sánchez "es posible y será posible", tras afirmar que no cree que ERC y Junts estén pensando en una repetición electoral que "no entendería nadie".

Urtasun, que también forma parte de los comunes, ha reconocido que esa resolución de ERC y Junts no estaba en los planteamientos iniciales y que, por ello, les ha sorprendido que se coloque ahora encima de la mesa.