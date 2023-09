ERC y Junts per Catalunya han acordado una propuesta de resolución conjunta para el Debate de Política General que insta al Parlament a dar su aval para que los partidos catalanes no apoyen la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, si "no se compromete a trabajar para hacer efectivas las condiciones" para celebrar un referéndum de autodeterminación.

Así consta en el documento registrado por ERC y Junts este jueves por la tarde en el Parlament, después de que sus grupos hayan solicitado una prórroga de media hora para ultimar un acuerdo ante la sesión final del Debate de Política General.

El texto pactado señala que "el mandato que salió del referéndum" del 1-O de 2017 "podrá ser sustituido por un nuevo referéndum acordado con el Estado". También expresa que la resolución del conflicto político pasa "por la vía política y democrática" y se reafirma en la defensa de la autodeterminación, "es decir, que Cataluña pueda decidir su futuro colectivo a través de un referéndum".

Para ello, insta al Govern a tomar "todas las acciones oportunas para hacerlo realidad" y a la Cámara catalana a "pronunciarse en favor" de que las fuerzas políticas independentistas del Congreso de los Diputados "no apoyen una investidura de un futuro Gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum".

La propuesta será sometida a votación –junto al resto de las registradas por las distintas formaciones– este viernes por la mañana a partir de las 9 horas.

Se trata del primer paso conjunto que dan ERC y Junts de cara a las negociaciones con el PSOE ante la hipotética investidura como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Hasta ahora, no habían logrado crear un "frente común" del independentismo para poner condiciones comunes, pese a que los republicanos habían invitado a la formación liderada por Laura Borràs a hacerlo en varias ocasiones.

Sin embargo, los portavoces en el Congreso de los Diputados ya avanzaron el martes los requisitos que plantearán a cambio de su indispensable apoyo a los socialistas. "Una amnistía por los hechos del 1-O ha de sentar las bases para que haya un nuevo 1-O", aprovechó para reivindicar el representante de ERC, Gabriel Rufián.