El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha pronunciado por primera vez tras el debate y primera votación de investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo para cargar contra la “falta de proyecto” político del presidente del PP. Se ha reivindicado como única alternativa a la “ola reaccionaria” de PP y Vox y ha mostrado su intención de reeditar un gobierno progresista de coalición dentro de "poco tiempo", tras la previsible "consumación de la derrota" del dirigente 'popular'. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha enfriado sus expectativas al asegurar que el acuerdo aún está "lejos".

Sánchez se ha pronunciado así durante la clausura de las Jornadas del Grupo Socialdemócrata europeo en Madrid, después de que declinara participar en el debate de investidura de Feijóo y delegara la intervención socialista en el exalcalde de Valladolid Óscar Puente, cuyo ácido discurso contra el candidato ‘popular’ fue duramente criticado por el PP.

“Una de las cosas que más me ha llamado la atención de este debate de investidura fallida, del candidato fallido, es la falta de proyecto político, la falta de visión futura, de optimismo y de esperanza”, ha dicho ante los socialdemócratas europeos.

A su juicio, PP y también Vox (a quienes ha emparejado en todo momento) “solo han tratado de vender miedo, frustración” y han tratado de “trasladar a la sociedad la frustración y el miedo han vivido ellos” tras las elecciones del 23 de julio. En cambio, a los socialdemócratas europeos, les ha instado a ofrecer "esperanza, optimismo" y aquello opuesto a la "amargura que alimenta la derecha".

Sin mención a la amnistía

Sánchez no ha hecho mención alguna en su discurso a una hipotética amnistía, que el independentismo da por descontada a cambio de su apoyo en una eventual investidura del socialista. Sí que se ha pronunciado abiertamente a favor el propio Puente este jueves en una entrevista en TVE, en la que, preguntado sobre qué piensa sobre esta medida de gracia, ha dicho que puede ser “positiva” y que “se debe valorar”.

"Creo que una medida que contribuya a distender en Cataluña la tensión y solucionar y solventar un problema estrictamente político y dar una salida a quienes se han situado al margen de la legalidad para que vuelvan a la política es positiva y se debe valorar", ha respondido al ser preguntado en en La Hora de la 1 si estaba a favor de la amnistía.

Eso sí, el PSC votará en contra de una resolución por la amnistía en el Parlament este viernes, ante lo que el propio Junqueras ha dicho que los socialistas catalanes "sabrán lo que hacen" y si lo que "les conviene o no en términos de investidura del candidato español".

Hace algunas semanas, Sánchez dijo en una conversación informal con periodistas que no contempla la repetición electoral y que hablará “claro” de la amnistía cuando el rey le proponga candidato a una investidura, algo que no ha ocurrido aún ya que todavía falta la segunda votación de investidura de Feijóo este viernes, que previsiblemente fracasará.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha dado por hecho también que habrá un Ejecutivo progresista. "Les doy la noticia de que vamos a tener un nuevo Gobierno de coalición progresista", ha subrayado pero sin aclarar cómo se esta negociando una eventual amnistía para los responsables del 'procés'. "La negociación de la investidura gira en torno a la amnistía y no a otras cuestiones", ha dejado claro este jueves el portavoz y negociador de Sumar, Ernest Urtasun.

Mientras, Coalición Canaria no se cierra a apoyar a Sánchez en una eventual investidura si se compromete a implementar la "agenda canaria", y cree que esto no es incompatible con haber dado su 'sí' a Feijóo. Su portavoz parlamentaria, Cristina Valido, ha rechazado pronunciarse sobre si votará a favor del candidato socialista en caso de pactar la amnistía, puesto que Sánchez aún no se ha pronunciado sobre la misma. De conseguir el apoyo de CC, a Sánchez solo le haría falta la abstención de Junts y no el 'sí' del partido de Puigdemont.