La portavoz parlamentaria de Coalición Canaria, Cristina Valido, no cierra la puerta a votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez (PSOE) como presidente del Gobierno si los socialistas suscriben “la agenda canaria”, después de haber votado a favor de la investidura de Alberto Núñez Feijóo (PP), que previsiblemente fracasará este viernes. “No sé si en el futuro el PSOE querrá contar con nuestro apoyo pero la pelota no está en nuestro tejado”, ha dicho. Sobre una amnistía, ha asegurado que no pueden opinar cuando Sánchez no se ha pronunciado al respecto.